Când se va încheia „epopeea” pensiilor speciale. Categoriile care nu vor mai primi venituri nesimțite în fiecare lună

Parlamentarii intră în vacanță de la 1 iulie 2023 și au termen să adopte proiectele privind desființarea pensiilor speciale.

Într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, programată pentru luni, 26 iunie 2023, urmează să fie adoptat proiectul de lege privind desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Tot la începutul săptămânii viitoare deputații urmează să dezbată și să voteze în comisii proiectul care desființează celelalte categorii de pensii speciale și miercuri urmează să-l voteze și în plen.

Indemnizații speciale pentru parlamentari

Parlamentarii beneficiază de indemnizație pentru limita de vârstă în funcție de cât timp s-au aflat în funcție.

„Parlamentarii ar trebui să beneficieze, la fel ca toţi cetăţenii acestei ţări, exclusiv de pensie în sistemul public de pensii, pe bază de contributivitate. Prezenta initiațivă legislativă constituie un pas în vederea asigurării echităţii între cetăteni, prin abrogarea articolelor referitoare la indemnizaţile speciale ale parlamentarilor”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Inițiatorii mai arată că la nivelul anului 2022, după data de 10 iunie au fost achitate 583 de indemnizații, cu o valoare totală de 19370146,80 lei. „Menținerea în plată a acestor indemnizații ar pune presiune suplimentară pe bugetul de stat într-un context economic pus la grea încercare de crizele succesive sanitare, economice, geopolitice care s-au abătut asupra tării noastre în ultimii ani”, mai scrie sursa citată.

Ads

Proiectul a primit raport favorabil și de la comisia de statut a deputaților și senatorilor. La ședință a fost și fostul parlamentar Eugen Nicolicea, care a criticat proiectul și a spus că sunt șanse să pice la CCR, existând și precedent.

"Este evident că, fiind copy paste după o lege declarată neconstituţională, motivele de neconstituţionalitate subzistă şi sunt aplicabile. Dar faptul este extrem de grav, ştiind că un proiect, o propunere este neconstituţională să insişti să-l adopţi cu încălcarea Constituţiei şi a statutului este evident o încărcare gravă a Constituţiei şi ar trebui să preocupe opinia publică şi pe dumneavoastră, pentru că, după cum ştiţi, Constituţia este o lege şi anume legea fundamentală. Încălcarea legii se sancţionează, iar încălcarea legii fundamentale bănuiesc că este de o gravitate mai mare decât încălcarea unei legi obişnuite", a afirmat Nicolicea, care a participat la şedinţa comisiei.

Ads

Întrebat ce pensie are, Nicolicea a spus că este de 10.951 lei.

"Se vede câte limitări. După 7 mandate, mi s-au luat în considerare trei, adică patru mandate parcă aş fi fost pe stradă. Asta este prima limitare. După trei mandate luate în considerare, a mai intervenit o nouă limitare, că nu pot să depăşesc salariul deputatului în funcţie. Deci, în prezent am 10.951, exact cât are un deputat în funcţie. Nu există o discriminare între aceste situaţii. V-am spus, eu am fost limitat, deci suma ar fi trebuit să fie mult mai mare, pentru că atunci când deputatul în funcţie va avea şi el şapte mandate, adică 28 de ani de Parlament, ar fi putut să beneficieze şi el ca şi mine", a explicat Nicolicea.

Întrebat dacă va ataca în instanţă proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor în cazul în care va fi adoptat, Nicolicea a spus: "Evident. Am mai făcut-o şi pe aceste argumente pe care le-am spus, am câştigat".

"Pentru mine este de mirare că mai încerci o dată aceeaşi chestiune, în aceleaşi condiţii, să produci din nou o pagubă de 10 milioane de euro. De ce nu-i întrebaţi pe cei care au produs paguba cine plăteşte, că totuşi sunt banii populaţiei. (...) Nu spun că nu ar trebui (să se umble la aceste indemnizaţii - n.r.), spun că trebuie să se respecte deciziile Curţii şi Curtea spune şi citez: aceste drepturi nu pot fi afectate. Traduc: afectat înseamnă diminuat sau eliminat", a mai spus Eugen Nicolicea.

Ads

Desființarea pensiilor speciale

Săptămâna viitoare, cel mai probabil miercuri, va fi dat un vot în Camera Deputaţilor, decizională, asupra proiectului de lege privind pensiile speciale, pentru îndeplinirea unui jalon asumat în acest sens prin PNRR. În prima parte a săptămânii proiectul va intra în comisiile de specialitate.

Comisia Europeană a cerut mai multe noi modificări, după cum reiese din declarațiile recente ale guvernanților.

Principalele modificări cerute de Comisie:

- impozit de 15% pentru pensiile necontributive care depășesc salariul mediu net pe țară (în proiectul de lege se propusese impozit de 30% pentru ce depășește salariul mediu brut)

- eliminarea salariilor care se dau funcţionarilor publici şi parlamentari (șapte salarii)

- creșterea perioadei de raportare pentru calculul pensiei

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat că mai sunt câteva lucruri de armonizat în privinţa legii pensiilor speciale. Budăi a mai declarat că în privinţa acestui act normativ Comisia Europeană recunoaşte că s-au făcut lucruri bune.

Ads

“Cu siguranţă trebuie să reuşim. Mai avem câteva lucruri de armonizat. Tot weekendul am ţinut legătura cu Comisia Europeană. Mâine vom mai avea o ultimă discuţie, după care ştim exact ce avem de făcut. Important este că ceea ce s-a lucrat acum la Camera Deputaţilor, cu ceea ce s-a lucrat la Senat şi cu corpul legii trimise de Guvern, toate împreună duc spre o reformă în care Comisia recunoaşte că s-au făcut lucruri bune, mai sunt trei mici ajustări care trebuie realizate. Vorbim de impozitare pe un prag mai mic. Până acum s-a propus un impozit de 30% ce depăşeşte salariul mediu brut pe economie cunoscut şi utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Ultima variantă este cu 15%, dar cu un prag mai coborât şi anume la salariul mediu net, nu brut”, a explicat ministrul Muncii.

El a precizat şi care sunt alte lucruri care trebuie armonizate.

“Mai este un aspect legat de anumite salarii care se dădeau funcţionarilor publici şi parlamentari la data pensionării – dispar şi acelea. Şi încă o intrare etapizată în vigoare asupra a ceea ce înseamnă perioada de activitate, raportarea la o anumită perioadă de activitate s-au solicitat încă câte o lună în plus la fiecare şase luni din primii cinci ani. Sunt lucruri minore care arată că ceea ce s-a întâmplat până acum sunt aspecte pozitive şi considerate pozitive de Comisie”, a completat Marius Budăi.

El a fost întrebat dacă au fost făcute simulări pe acest impozit de 15% şi cu cât ar scădea venitul unui fost magistrat.

“S-au făcut simulări, dar nu vor scădea veniturile pentru magistraţii, de exemplu, care depăşesc venitul avut în activitate, va scădea prin acea recalculare şi prin această impozitare. Sunt lucruri diferite. S-au făcut anumite estimări, sunt făcute estimări de către Banca Mondiala pe total buget, pe tot ceea ce înseamnă impact şi sunt trimise la Comisia Europeană însă valori clare vom avea în momentul în care legea va fi aprobată, publicată în Monitorul Oficial şi efectiv vom trece la recalculare”, a mai afirmat Marius Budăi.

Ads