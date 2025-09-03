De ce legea pensiilor speciale privind magistrații ar urma să pice la CCR. Avocatul Toni Neacșu: „Am identificat cel puțin 8 decizii”

Așa-zisa reformă a pensiilor speciale pentru magistrați a generat un dezacord între premierul Bolojan și președintele Dan. Oficialul de la Cotroceni a cerut o perioadă de tranziție de 15 ani în loc de 10 ani, până când vârsta de pensionare a judecătorilor și a procurorilor va ajunge la 65 de ani. Avocatul Toni Neacșu, fost judecător, a comentat pe marginea acestui subiect, respectiv despre șansele sale de reușită.

„În momentul în care Nicușor Dan a mers peste ei, în coaliție, a avut în vedere o eșalonare de 13 ani. Pentru că o eșalonare pe 10 ani e neconstituțională. Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect și le-a dat sugestia. Dacă au ignorat-o, au făcut-o cu bună știință. E vorba de o victimizare (n.r. a lui Bolojan)”, a explicat Neacșu, pentru Gândul.

Legea privind eliminarea pensiilor speciale nu are șanse de succes, avertizează avocatul.

„Am identificat cel puțin 8 decizii ale CCR încălcate prin aceste prevederi, ceea ce-mi întărește convingerea că se cunoștea că un astfel de proiect nu are cum să treacă, mai ales că, practic, sunt sfidate toate aceste hotărâri ale CCR. Au avut grijă să le încalce pe fiecare în parte, ca să se asigure că nu are cum să treacă.

Acei specialiști pe care i-a consultat, probabil, au fost solicitați să scrie un proiect prin care încalcă toată această jurisprudență amplă la care am făcut referire. Practic, n-au iertat nicio hotărâre”, a mai precizat Neacșu.

Miza cea mare, pensiile militarilor, crede avocatul Neacșu

Însă, miza premierului ar fi, de fapt, regândirea pensiilor speciale militare.

„Cred că-și dorește lucrul ăsta. I-ar permite să modifice și alte lucruri, ulterior. Miza reală, la nivel financiar, nu sunt pensiile judecătorilor și procurorilor. În fiecare seară, iese Bolojan și spune ce pensii au judecătorii și procurorii care au ieșit din sistem. Dar de ăia nu te atingi, că au ieșit și nu se aplică retroactiv.

Ei oricum vor rămâne cu pensia mare. Din 2023 sunt alte reguli, nu mai depășește indemnizația în plată. Miza reală, cred eu, nu e financiară. Nu fac nicio economie. În nota de fundamentare a acestui proiect este trecut 0 lei. Miza reală sunt pensiile militare”, a opinat Neacșu, potrivit sursei citate.

