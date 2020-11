BEC Dambovita impune noi interdictii pentru Alianta USR PLUS. A fost blocata si prezentarea programului de guvernare precum "Fara penali in functii publice" si "Fara pensii speciale"

"Aceasta modalitate de prezentare a programului Aliantei respecta regulile de distantare sanitare necesare in pandemie si a fost aleasa pentru siguranta cetatenilor si a colegilor nostri. Decizia de azi urmeaza celei de interzicere a mesajului - O Romanie fara hotie", arata reprezentantii Aliantei intr-un comunicat de presa.Alianta USR PLUS considera ca pancartele folosite de sustinatori nu se incadreaza in definitia legii invocate de PSD in plangerea catre BEC Dambovita pentru ca nu se refera direct la un candidat si nici nu sunt inscriptionate cu sigla organizatiei noastre, mai transmite sursa citataSi aceasta decizie va fi contestata la BEC, mai spune Alianta. Decizia BEC Dambovita de sambata poate fi consultataBiroul Electoral de Circumscriptie Dambovita a admis joi sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului "O Romanie fara hotie" al Aliantei USR-PLUS pe motiv de "defaimare". Alianta a precizat ca sloganul "nu vizeaza persoane sau un grup de persoane ci expune o valoare, un principiu, care isi are ecou atat in Constitutie cat si in legislatia penala". Acestia vor contesta la BEC decizia BEJ Dambovita.