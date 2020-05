USR: In 2020, statul a cheltuit peste 3 miliarde de lei cu pensiile speciale. Guvernul sa le desfiinteze prin OUG!

Ziare.

com

"Pandemie sau nu, pensiile speciale au fost intotdeauna o prioritate pentru stat.Doar in luna aprilie statul a mai cheltuit peste 840 de milioane de lei pentru aceste pensii speciale. O suma care a crescut pana acum in fiecare luna din anul 2020.In total pana acum, in anul 2020, statul a cheltuit 3,29 de miliarde de lei cu pensii speciale", a scris Nasui pe Facebook. El a punctat ca, in ciuda faptului ca de 6 luni avem un nou guvern si traversam o pandemie, nici macar acum nimeni nu a schimbat nimic in privinta pensiilor speciale.El aminteste ca proiectul USR de desfiintare a pensiilor speciale "a fost contopit cu un proiect vadit neconstitutional al PNL si respins de CCR. In prezent avem un proiect de impozitare a pensiilor speciale cu 90%"."Desi discutiile despre desfiintarea pensiilor speciale sunt ignorate, discutiile despre cresterea impozitelor de anul viitor sunt incurajate.Schema e cunoscuta. Mai intai politicienii explodeaza cheltuielile statului, apare deficitul, dupa care vin catre mediul privat si impun cresteri de taxe si impozite. In final toti banii provin din munca economiei reale", a adaugat deputatul.Nasui precizeaza ca totul se intampla pentru ca statul este o ierarhie care functioneaza dupa principiul "cine imparte parte isi face"."De aceea, avem mii de bugetari de lux, unii cu salarii chiar mai mari decat ale presedintelui SUA. De aceea, avem tot mai multe categorii de 'speciali', anii acestia adaugandu-se si primarii la lista de speciali. De aceea, avem programe mamut gen PNDL, din care mafii transpartinice intregi fura cat pot lasand in urma un dezastru.Si, de aceea, in tot acest timp statul ia aproape jumatate din munca unui roman si practica cea mai mare povara fiscala pe salariile mici.Dar ce este cu adevarat trist in tot acest jaf national este ipocrizia. Ii mai privesti cateodata in Parlament cum fac spectacole de fals nationalism dupa care isi voteaza privilegii noi", a continuat el.In aceste conditii, deputatul USR spune ca solutia ar fi o OUG data de Guvern."Daca tot suntem intr-o perioada de criza, cu un stat care cheltuie mult peste incasari, Guvernul ar trebui sa dea OUG pe desfiintarea pensiilor speciale sau macar impozitarea lor cu 90%, asa cum a cerut USR in Parlament. Nu e greu, trebuie numai vointa politica", a incheiat el.A.G.