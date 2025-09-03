Cât la sută din banii de pensii speciale ajung la magistrați, de fapt. Restul categoriilor profesionale: „Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate foarte ușor”

Magistrații reprezintă doar o categorie profesională ce beneficiază de o pensie calculată după o lege specială. Avocatul Toni Neacșu, fost judecător, și Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, au avertizat asupra acestui aspect.

Potrivit avocatului Neacșu, în PNRR, la Jalonul 215, Comisia Europeană cere o reformă a bugetului pentru „speciali”. Însă, aici intră și angajații din MApN, MAI, SRI, SIE. Financiar, ponderea cea mai mare este deținută de angajații din Ministerul de Interne și SRI, cu 210.000 de pensii în plată, în timp ce doar 5.300 de pensii sunt pentru magistrați și procurori.

Practic, pensiile militare sunt majoritare, avertizează Neacșu.

„Ponderea, la nivelul cheltuielilor statului, este de 10% pentru judecători - procurori, iar 90% se duc pe pensiile militare. Sunt mult mai mulți. Miza reală a lui Bolojan sunt aceste pensii militare. Se creează un scandal, îi sare lumea în cap. Militarii o dau cu NATO… S-a mai încercat o dată. A ieșit Ciucă și-a zis că pensiile militare sunt nespeciale, apoi a ieșit la pensie înainte de 50 de ani, cu o 'pensie nespecială' de 40.000 lei.

Cred că Bolojan o să primească acceptul public. E o victimă care luptă cu sistemul. I-a picat asta cu judecătorii, dar trebuie să-l sprijinim cu asta, măcar, cu militarii”, a declarat avocatul Neacșu, pentru Gândul.

Avertisment cu privire la „vânătoarea de magistrați”

În plus, nici legea care permite primarilor să beneficieze de pensii speciale, care acum se află în așteptare, nu va putea fi ținută prea mult pe loc.

„Nici aceea cu primarii nu poate fi amânată la nesfârșit, că va veni CCR să spună că e neconstituțional să amâni la nesfârșit.

Bolojan vrea să-și construiască imaginea asta de erou în lupta cu sistemul. Să se victimizeze puțin. El se victimizează raportat la tot, până și la președinte. Toți îmi dau mie în cap, eu le vreau binele. Îi place chestia asta. Nu cred că-și dorește ca acel proiect (n.r. - pensiile magistraților) să treacă de CCR”, a mai explicat Neacșu.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, membru al partidului de guvernare USR, crede că acțiunile lui Bolojan privind pensiile speciale ale magistraților reprezintă, mai degrabă, o diversiune.

„Ce vrea, de fapt, guvernul legat de pensiile speciale ale magistraților? V-ați întrebat de ce guvernul Bolojan atacă în mod foarte precis doar pensiile speciale ale magistraților și nu tot restul pensiilor speciale? De ce Nicușor Dan s-a delimitat fix pe acest subiect? Unde ar fi fost mai popular să nu zică nimic? Oare de ce? Haideți să ne uităm pe cifre și pe istoric. Pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 7% din totalul pensiilor speciale pe care le dă statul român. Deci, și dacă mâine statul n-ar mai da un singur leu acolo, economiile la buget ar fi nesemnificative în raport cu deficitul bugetar. Deci, nu ăsta e motivul. Poate pentru că sunt o țintă ușoară, așa cum sunt contribuabilii? Nici măcar. Singurul guvern care a reușit să se atingă de pensii speciale a fost cel al lui Emil Boc. Cinste lui. Dar, până când și guvernul Boc nu a reușit să se atingă de pensiile speciale ale magistraților. Le-a atins pe toate, mai puțin pe cele ale magistraților. Acum guvernul Bolojan face fix invers. Nu se atinge de niciuna în afară de cele ale magistraților. De unde și argumentul magistraților că guvernul nu are o problemă cu pensiile speciale, ci cu magistrații. Așa că de ce ținta doar pe unele pensii speciale și nu pe toate? Pentru că, de fapt, scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale. Dacă era acesta scopul, am fi văzut o reducere la toate pensiile speciale, inclusiv cele ale SRI, inclusiv cele ale SIE, inclusiv ale celor așa-ziși asimilați, inclusiv la cele ale primarilor. Scopul este să pară că guvernul încearcă să facă ceva, dar nu reușește, așa că 'trebuie' să crească taxele. 'A vrut, dar nu l-au lăsat'. De ce nu sunt puse la pachet și pensiile speciale ale primarilor? Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate extrem de ușor. N-au intrat încă în vigoare. Așteaptă să zică CCR, pe bună dreptate, că nu poți să amâni aplicarea unei legi la nesfârșit. De ce nu le atinge guvernul Bolojan și pe acelea? Nu de alta, dar acolo ar fi beneficiar chiar domnul Bolojan și alți membri influenți din actuala coaliție. Tăierile doar de la alții nu vor funcționa. Și atunci ce ne va spune clasa politică? Nicio problemă, creștem din nou taxele? Pentru că contribuabilii acceptă orice și până în 2028 lumea uită”, a explicat Năsui, pe pagina sa de Facebook.

