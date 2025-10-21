O parte dintre judecătorii CCR care au respins reducerea pensiilor speciale au și ei astfel de venituri. Pensiile lor sunt de la 30.000 la 70.000 de lei pe lună

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 12:58
63 citiri
Judecătorii CCR au respins proiectul privin pensiile magistraților FOTO Facebook/CCR

Curtea Constituțională a României a decis, luni, 20 octombrie, să declare neconstituțională legea Guvernului Bolojan care prevedea reducerea pensiilor speciale ale magistraților cu 25% și creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani.

Cu un vot strâns de 5 la 4, decizia menține practic privilegiile judecătorilor, patru dintre cei cinci care au respins legea beneficiind ei înșiși de pensii speciale între 30.000 și 70.000 de lei lunar. CCR a motivat decizia prin lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, blocând astfel una dintre cele mai importante reforme promise de Guvern.

Patru dintre cei cinci judecători care au respins tăierea pensiilor speciale beneficiază ei înșiși de pensii speciale, cu sume cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei net pe lună, conform Newsweek.

Cei 5 judecători care au votat împotriva tăierii pensiilor speciale au fost: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Trei dintre aceștia au pensii speciale monstruoase.

Pentru tăierea pensiilor speciale sunt Simina Tănăsescu, Asztalos Cszaba, Laura Scântei, Dacian Dragoș.

Cine sunt judecătorii CCR cu pensii speciale

Gheorghe Stan a încasat pensii de 334.000 de lei, plus 200.000 lei de la Pilonul II, adică 30.000 lei pe lună net. Gheorghe Stan are pensie specială de 30.000 lei net.

Gheorghe Stan a încasat un salariu de 538.166 de lei, adică 45.000 lei pe lună net.

Cristian Deliorga a încasat salarii de 507.000 de lei, adică 42.250 lei pe lună net.

Cristian Deliorga a încasat pensii de 835.000 de lei, adică 68.750 lei pe lună net.

Bogdan Licu a încasat salarii de 405.000 de lei, adică 33.750 lei pe lună net.

Bogdan Licu a încasat pensii de 383.000 de lei, adică 32.050 lei pe lună net.

Mihaela Ciochină a încasat salarii de 413.000 de lei, adică 34.400 lei pe lună net.

Mihaela Ciochină a încasat pensii de 600.000 de lei, adică 50.000 lei pe lună net.

#pensii speciale, #CCR, #pensii magistrati, #curtea constitutionala , #legea pensiilor
Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

