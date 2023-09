Când ar putea fi adoptată legea pensiilor speciale: ”Decizia Curţii Constituţionale nu e atât de vehementă, ne lasă o portiţă”

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat, sâmbătă, că până la finalul lunii septembrie va fi adoptată legea pensiilor speciale în noua formă, cu modificările cerute de Curtea Constituţională.

"Decizia Curţii Constituţionale nu e atât de vehementă, ne lasă o portiţă, iar eu cred că până la finalul lunii septembrie vom adopta legea în noua formă, cu modificările cerute de Curtea Constituţională. (...) Toate categoriile de pensii speciale din România sunt vizate de această nouă lege, respectând decizii. Poate cineva ne va întreba - de ce nu le tăiaţi de tot, ca la parlamentari? Acolo unde am putut să o facem, pentru că este lege distinctă, am făcut-o. Am tăiat la parlamentari. La magistraţi şi la alte categorii nu le mai poţi tăia. Pentru că sunt deja decizii care spun că nu au... Şi într-adevăr, la nivel european există conceptul ăsta, magistraţii au în toată lumea pensii speciale", a spus Simonis la Prima Tv.

El a menţionat că pensiile speciale vor fi impozitate "cu 15-20-25%".

"Trebuiesc impozitate şi dacă nu le putem elimina, cum mi-aş dori, şi eventual să stabilim un principiu şi nişte gradaţii foarte clare pentru fiecare categorie profesională în parte, măcar să le impozităm, să le diminuăm, pentru că pensii de tipul celor pe care le-am văzut în spaţiul public de 30.000, 40.000, de 70.000 de lei pensie specială în România, e mai mult decât nesimţită, pensie pe necontributivitate. Poţi să ai pensie cât ai contribuit în privat, de exemplu. Dar dacă tu ai pensie specială pentru că ai făcut nişte şmecherii şi ai cumulat cea de şef de penitenciar, cu şef de tribunal şi ai 70 şi ceva de mii de lei pensie, e mai mult decât nesimţită. Şi trebuie să avem o sumă maximă peste care nu se poate trece", a mai spus preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor.

Alfred Simonis a precizat că parlamentarii aşteaptă de la Guvern o analiză pentru a decide care va fi suma maximă până la care poate merge o pensie specială.

"Pot să vă spun că s-a eliminat cumulul, pentru că o problema era asta, cumulul mai multor pensii speciale. Adică poţi avea pensia pe contributivitate, cu o pensie specială, că aşa a zis Curtea Constituţională, dar nici nu poţi să ai de fost ambasador, de fost şef de parchet, de fost judecător nu ştiu de care şi să le aduni pe toate, să ai şapte, pensia 10.000 de lei, în total 70.000. O iei pe cea mai mare. Îţi dau dreptul să optezi pentru cea mai mare, dar atât, pe care o impozitez. Se adaugă la ea pensia pe contributivitate şi am scăpat de ea", a arătat Simonis.