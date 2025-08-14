Pensie de un leu pentru o persoană care a lucrat doar o zi. Județul Timiș deține și un record cu pensie specială de peste 46 de mii de lei

Pensie de un leu pentru o persoană care a lucrat doar o zi. Județul Timiș deține și un record cu pensie specială de peste 46 de mii de lei
Un leu primește o persoană care a lucrat doar o zi FOTO Facebook /Casa Județeană de Pensii Bihor

La finalul lunii iulie 2025, județul Timiș avea 299 de beneficiari de pensii speciale de serviciu, în ușoară scădere față de anul trecut. Cea mai mare pensie specială este de 46.267 lei, încasată de un fost aviator, iar cea mai mică de 1 leu, primită de o persoană care a lucrat o singură zi. În același timp, cel mai mare cuantum al unei pensii pe bază de contributivitate este de 33.905 lei.

"La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate", a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea.

Cel mai mare cuantum al unei pensii obținute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei și o primește un beneficiar care a activat în mediul privat.

La nivelul județului Timiș sunt înregistrați 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, când se înregistrau 155.366 de pensionari.

Cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu este de 2.967 lei și face parte din categoria profesională Magistrați.

Cristian-Aron Mircea a mai spus că numărul de pensionări anticipate nu a crescut, ca urmare a măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, dar este posibil ca, din luna septembrie, numărul unor astfel de solicitări să fie mai mare.

