Parlamentarii PSD si-au votat pensiile speciale, dar spun ca nu si le doresc. Jocul facut de Marcel Ciolacu, acelasi cu cel al lui Liviu Dragnea

"Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. La fel am facut si acum patru ani, la fel voi face si acum. Legea spune ca pensiile speciale se acorda doar pentru cei care au cel putin un mandat intreg de parlamentar. In mandatul meu, PSD a asumat o directie clara in ceea ce priveste aceasta nedreptate crasa la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivitatii.Am initiat si am votat legea prin care toate pensiile speciale care depasesc 7.000 de lei sunt impozitate cu 85%. Nu este suficient, dar este singura varianta constitutionala in acest moment. Imi doresc sa reusim ca impreuna sa ii dam jos pe toti cei care s-au cocotat pe Everestul financiar al pensiilor speciale. O buna ocazie a fost ratata din nou de Guvernul Orban in acest an, cand a refuzat sa dea o ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale, act normativ care s-ar fi aplicat imediat. Cateva miliarde bune de lei economisite astfel ar fi fost mult mai utile la Sanatate in lupta cu pandemia sau pentru a pregati scolile pentru ca elevi sa-si poata continua procesul educational", a scris Ciolacu pe Facebook.De asemenea, Alfred Simonis, Marius Budai Razvan Cuc , Florin Buicu, Vasile Citea, Serban Ciprian, Nicolae Georgescu, Eliza Stefanescu-Peta, Alexandra Presura si Stefan Popa sunt social-democratii care si-au anuntat demisia pe data de 18 decembrie, inainte de ultima zi de mandat.In realitate, proiectul de lege privind pensiile speciale pentru parlamentari a fost votat la initiativa PSD, in anul 2015.11 CARAS-SEVERIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BENGA IOAN CAMERA DEPUTATILOR 339 VASLUI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SOLOMON ADRIAN CAMERA DEPUTATILOR 23 ARGES PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUCURA-OPRESCU SIMONA CAMERA DEPUTATILOR 110 BUZAU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIOLACU ION-MARCEL CAMERA DEPUTATILOR 1Buicu Corneliu-Florin, a anuntat ca renunta la pensie specialaProiectul de lege privind pensiile speciale pentru parlamentari a fost adoptat marti in sedinta comuna de plen a Camerei Deputatilor si Senatului cu 303 voturi "pentru", 124 "impotriva" si doua abtineri. Guvernul a dat aviz negativ acestui proiect, invocand acordul cu FMI. Potrivit acestui proiect legislativ, un fost deputat sau senator care a avut trei mandate va primi o indemnizatie speciala de circa 4600 de lei, iar pentru un mandat va primi circa 1.500 de lei. De aceasta indemnizatie nu beneficiaza insa si parlamentarii condamnati definitiv pentru coruptie , acesta fiind un amendament ce apartine liberalului Radu Zlati, singurul liberal care a anuntat ca va vota pentru acest proiect.Legea trebuie promulgata de presedintele Klaus Iohannis De la sedinta comuna au lipsit cei doi presedinti ai camerelor, Calin Popescu Tariceanu si Valeriu Zgonea , precum si premierul Victor Ponta , operat in Turcia.Votul a fost la vedere, prin ridicarea mainilor. Alina Gorghiu , co-presedintele PNL , pe Facebook: "PSD si satelitii sai au introdus, astazi, pensii speciale pentru parlamentari - o lege inoportuna, fara nicio legatura cu agenda cetatenilor, fara legatura cu principiul contributivitatii. Remarc, de asemenea, ca de fiecare data cand Parlamentul dezbate legi controversate, premierul si presedintii Camerelor lipsesc, strategic, de la vot. Sa fie o intamplare? Cu aceasta noua borna legislativa negativa, actualul Parlament va atinge probabil cel mai de jos prag in credibilitatea publica, dupa 1990. Nicicand Romania nu a avut o astfel de situatie: un Parlament fara credibilitate, care sustine un Premier fara legitimitate, cu o majoritate ai caror lideri fug de responsabilitate."Declaratii politice de la tribuna plenului: Bogdan Niculescu Duvaz (PSD, presedintele Comisiei de statut): "Efortul bugetar este sub 1% din bugetul acordat pensiilor speciale - militari , juristi, grefieri etc." Ludovic Orban (PNL): "In momentul in care ati candidat nu le-ati spus cetatenilor ca aveti de gand majorarea pensiilor parlamentarilor. Cunosteati foarte bine care este legislatia in domeniu. Am inteles a este nevoie de un parlament puternic. Dar poate fi puternic un parlament care nu mai are increderea cetatenilor? Votand un astfel de proiect, veti duce parlamentul la un nivel de incredere mai joasa decat orice alta institutie din Romania. Poate fi un parlament puternic acela care voteaza pe banda rulanta ordonantele de urgenta si care inchide ochii la toate abuzurile? (...) Daca votati acest proiect, veti da dovada de egoism, fata de oamenii care nu ne-au trimis aici sa ne rezolvam probleme noastre, ci sa le rezolvam problemele lor" Anghel Stanciu (PSD, deputat aflat la al saselea mandat, in varsta de 66 de ani): "Astazi este randul sa va luati parlamentul inapoi, pentru unparlament puternic, perfectionist."PNL a anuntat ca va vota impotriva propunerii legislative pentru ca ar institui un sistem preferential."Am solicitat neintroducerea pe ordinea de zi a proiectului de modificare a Statutului deputatilor si senatorilor care prevede practic infiintarea unei pensii parlamentare speciale. Mi s-a raspuns ca, avand in vedere ca raportul este gata, trebuie introdusa pe ordinea de zi si eventual daca plenul vrea sa o scoata de pe ordinea de zi o sa o faca. Mie mi se pare ca, in ciuda unei reactii extrem de clare din partea opiniei publice, in ciuda unui evident tratament legislativ preferential pe care il manifesta coalitia majoritara, in continuare vor sa adopte aceasta propunere legislativa privitoare la pensiile parlamentarilor, chestiune cu care noi nu suntem de acord. Vom vota impotriva si ne vom opune adoptarii acestei propuneri legislative care instituie practic un sistem preferential de acordare a pensiilor pentru parlamentari", a declarat luni liderul deputatilor liberali, Ludovic Orban, la finalul Birourilor reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului."Intr-un fel, trebuie linistiti parlamentarii din coalitia majoritara care nu vor mai avea locuri pe liste, ca dupa ce nu vor mai fi pe liste o sa primeasca o pensie mai mare. Asta este logica de actiune a majoritatii guvernamentale", a mai spus Orban.Vezi aici traseul proiectului si semnatariiProiectul de lege care modifica Statutul parlamentarului astfel incat deputatii si senatorii sa beneficieze de o indemnizatie lunara pentru activitatea de parlamentar la indeplinirea varstei standard, dupa ce aceasta calitate inceteaza, a fost depus la Camera Deputatilor pe 15 aprilie. Documentul a fost semnat initial de 255 de deputati si senatori, o parte dintre acestia insa solicitand ulterior sa isi retraga semnatura.Este vorba de senatori Viorel Grigoras , Sebastian Grapa si Lucian Iliescu , si de deputatii Ioan Cristian Chirtes, Dumitru Pardau , Florica Chereches, Traian Dobrinescu, Vasile Varga, Horia Cristian , Maria Grecea, Vasile Horga, Nechita Adrian Oros , Dumitru Verginel Gireada, George Scarlat, Daniel Iane, Mihaite Calimente, Gheorghe Costin, Grigore Craciunescu, Ionel Viorel Blajut, Liliana Ciobanu, Maria Dragomir, Dumitru Niculescu , Ionas - Florin Urcan, Vasile Gudu , Liviu Lasa - Matiuta, Cornel-Mircea Samartinean, Razvan Condurateanu.De altfel, desi initial erau 20 de parlamentari liberali care semnasare proiectul, singurul care si-a pastrat semnatura este deputatul Radu Zlati.Zlati a anuntat ca va vota pentru acest proiect, dupa ce in sedinta comisiei a fost adoptat un amendament pe care l-a initiat si care prevede ca deputatii si senatorii care au fost condamnati definitiv pentru o infractiune de coruptie nu beneficiaza de indemnizatie.Potrivit acestui raport al Comisiei de stat, "cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputatilor si al Senatului si se plateste de acestea."Din perspectiva rolului ce il are Parlamentul, se desprinde gradul sporit de responsabilitate in respectarea si indeplinirea intereselor cetatenilor, prin interzicerea deputatilor si senatorilor de a exercita orice alta functie de autoritate publica sau activitate comerciala incompatibila cu statutul de parlamentar, astfel, acordarea dreptului la indemnizatia pentru limita de varsta apare ca o necesitate ce isi are esenta in statutul parlamentar care impune anumite criterii specifice activitatii indeplinite de parlamentari, in exercitarea mandatului," se arata in expunerea de motive.Printre motivele invocate se numara "cresterea calitatii performantei Parlamentului prin profesionalizarea acestora ca urmare a crestereii atractivitatii si motivarea specialistilor din diferite domenii atat din sectorul public cat si privat sa candideze la alegerile Parlamentare" sau "eliminarea discrimanrii dintre parlamentari, carora li s-au taiat pensiile cu caracter specific functiei, in august 2010 si celelalte categorii de pensii speciale carora li s-au intregit pensiile (aviatori, personal diplomatic si consular partial) sau care au deja intiiative legislative aflat in dezbatere parlamentara (Curtea de Conturi, personalul diplomatic si consular partial, functionari publici parlamentari, grefieri).Proiectul depus la Camera Deputatilor contine o anexa in care se prezinta o sinteza privind indemnizatiile parlamentarilor, varsta de pensionare/cuantumul pensiei din unele tari ale Uniunii Europene.Ce presupune acest proiect:(1) Deputatii si senatorii care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare au dreptul, la sfarsitul mandatului, la indemnizatie pentru limita de varsta.(2) De indemnizatie beneficiaza si deputatii si senatorii care au avut anterior prezenti legi calitatea de parlamentar, daca se indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare(3) Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se acorda in limita a trei mandate si se calculeaza ca produs al numarului lunilor de mandat cu 0,55 din indeminzatia bruta lunara aflata in plata.(4) Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta prevazut la alin (2) se calculeaza ca produs al numarului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizatia bruta lunara realizata in luna anterioara solicitarii de catre un deputat/senator aflat in exercitarea mandatului, corespunzator fiecarui an de mandat,in limita a maximum trei mandate.(5) Pentru mandate incomplete, indemnizatia pentru limita de varsta se calculeaza proportional cu perioada de mandat efectiv exercitata, dar nu mai putin de 6 luni de activitate parlamentara.(6) Indemnizatia pentru limita de varsta se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza sau se indexeaza indemnizatia bruta lunara a unui deputat/senator aflat in exercitarea mandatului, cu aceeasi data.(7) Indemnizatia pentru limita de varsta de cumuleaza cu orice tip de pensie stabilita in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum si cu orice alte venituri realizate.(8) Indemnizatia pentru limita de varsta este supusa impozitului pe venit si contributiei de asigurari sociale de sanatate.(9) Cuantmul indemnizatiei pentru limita de varsta se suporta din bugetul de stat.(10) Cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru limita de varsta se depune la secretariatul General al Camerei Deputatilor sau Senatului, dupa caz.(11) Indemnizatia pentru limita de varsta se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.