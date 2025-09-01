Bolojan explică reforma pensiilor speciale: "Nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate". Ce pensie are acum un magistrat și cât va avea după noua lege

Luni, 01 Septembrie 2025, ora 21:24
Bolojan explică reforma pensiilor speciale: "Nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate". Ce pensie are acum un magistrat și cât va avea după noua lege
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în seara de luni, 1 septembrie, la prezentarea pachetului privind reforma pensiilor din Justiție, că magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură trece de valoarea de 24.000 de lei, dar ajunge inclusiv la 35.000 - 40.000 de lei.

Premierul a dat asigurări că proiectul pe care l-a aprobat nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate.

Premierul Bolojan a declarat că primul pachet, dintre cele cinci pe care Guvernul își asumă răspunderea în Parlament, este cel privind pensiile magistraților.

”Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, înțelegem contribuția lor majoră în societate, dar în același timp trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani. O pensie medie în magistratură trece de valoarea de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000 - 40.000 de lei în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere”, a arătat premierul.

El a anunțat că, prin reforma pe care o propune, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani - vârsta standard de pensionare în România.

”Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani, la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net, pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie conform normelor internaționale sau constituției”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a menționat că a văzut protestele magistraților. ”Vreau să fie limpede, nu este o lege împotriva magistraților ci o lege pentru echitate și pentru încrederea în justiție. Magistratura rămâne un pilon fundamental al statului de drept, iar respectul nostru pentru ea nu este în discuție. Vă cer sprijinul pentru ca împreună să dăm un semnal clar că România poate fi condusă cu responsabilitate și cu respect pentru principiile pe care ni le-am asumat”, a mai afirmat Bolojan.

