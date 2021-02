Claudiu Nasui, ministrul Economiei: "Cheltuielile cu pensiile speciale au crescut in Romania cu 60%, in ultimii cinci ani"

"Cum se face ca pentru unii sunt mereu bani? Eliminarea tuturor pensiilor speciale trebuie sa fie o prioritate pentru orice partid care isi doreste binele Romaniei. In perioada 2016 - 2020, cheltuielile cu toate pensiile date prin legi speciale au crescut cu 60%. Un procent semnificativ. Pensiile ajung la niveluri exorbitante, de invidiat chiar si pentru cetateni ai celor mai bogate tari de pe glob: 78.000 de lei pe luna, adica 16.000 de euro pe luna.In acelasi timp, taxarea muncii in Romania pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana. Si, deloc intamplator, tot la noi este si saracia in munca cea mai mare, adica cei care, desi au loc de munca si muncesc, tot in saracie se regasesc. Toate acestea nu sunt inevitabile. Putem sa gasim bani si pentru reducerea impozitarii muncii pe cele mai mici salarii si sa scoatem milioane de romani din saracie. Am candidat cu aceasta idee centrala in campania electorala, iar ea se regaseste in programul de guvernare votat in Parlament", sustine Nasui. Ministrul Economiei mentioneaza ca nu are nicio problema cu acele pensii mari pe care le primesc persoanele care au economisit bani pe parcursul vietii, insa nu poate fi de acord cu pensia speciala provenita "din banii pe care statul ni-i ia noua, adica din banii nostri de taxe si impozite"."Nu am nicio problema cu pensiile mari. Daca cineva ajunge la acea suma pentru ca a economisit bani toata viata. I-a plasat in fonduri de pensii care i-au dat randament si dupa o varsta decide sa traiasca din acei bani. Bravo lui. Chiar ar fi o poveste de succes pe care ar trebui sa o laudam. Aici insa nu e vorba de nicio poveste de succes. Pensia in cauza vine din banii pe care statul ni-i ia noua, adica din banii nostri de taxe si impozite. Singura poveste de spus acolo este cea a unor privilegii date de stat celor mai influenti politic", a aratat Claudiu Nasui. CCR a respins legea privind impozitarea pensiilor specialeIn luna mai a anului trecut CCR a admis sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Avocatului Poporului asupra Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectiile de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale este neconstitutionala, in ansamblul sau.Curtea a retinut, in esenta, ca legea criticata are un caracter profund eterogen, vizand statute profesionale diferite, precum si functii de demnitate publica, tratate impreuna din perspectiva pretinsului deziderat de eliminare a 'pensiilor speciale', fara a se respecta exigentele impuse atat din punct de vedere al formei specifice fiecarui domeniu de reglementare, cat si al fondului reglementarilor", se arata in motivarea Curtii.In decizia CCR prin care a fost respinsa ca neconstitutionala impozitarea cu 85% a pensiilor speciale de peste 7.000 de lei, judecatorii constitutionali sustin ca adevaratul scandal nu il reprezinta pensiile magistratilor in sine , care ar fi un element esential in garantarea independentei justitiei, ci faptul ca acest drept a fost largit astfel incat sa beneficieze de el si categorii care nu se supun acelorasi restrictii precum magistratii.Citeste si: