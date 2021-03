Ministrul Justitiei, despre pensiile speciale: "Este absolut normal ca lucrurile sa fie discutate fata de toate categoriile care beneficiaza de acest gen de pensii"

"Sunt constient de faptul ca o justitie independenta, o justitie corecta, puternica, este o justitie remunerata bine, este o justitie care presupune ca judecatorii procurorii au dreptul la o pensie buna, insa in momentul in care sunt anumite dezechilibre, ele trebuie corectate. In acest legi nu am intervenit decat pe un anumit pilon referitor la pensii si anume in chestiunea vechimii. Nu e corect sa ai vechime de avocat, sa spun, 20 de ani, mai ai vechime de cinci ani si iesi la pensie de magistrat ca si cum toata perioada aceea ai fi fost magistrat.(...) Am venit cu propunerea de a beneficia de aceste pensii de serviciu , care nu pot fi desfiintate total, a spus Curtea Constitutionala si deja discutat ani de zile despre aceste subiect, deci nu se poate renunta total la ele, dar ideea este sa beneficieze de ele cei care au fost magistrati, care au fost judecatori sau procurori", a declarat Stelian Ion luni seara, la B1 TV.Ministrul Justitiei considera ca in grupul de lucru format la nivelul Legislativului trebuie discutate toate pensiile de serviciu de care beneficiaza diverse categorii profesionale."Chestiunile de alta natura, care tin de cuantumul pensiei, in programul de guvernare au fost asumate de catre Parlament, in sensul in care deja s-a infiintat un grup de lucru in Parlament si vom avea propuneri, in cadrul acelui grup de lucru. Dar mie mi se pare absolut normal ca lucrurile sa fie discutate fata de toate categoriile care beneficiaza de acest gen de pensii pentru ca e incorect sa te iei numai de unii.(...) Trebuie discutat laolalta si cu celelalte cazuri pentru ca altfel se va pune problema dar inseamna ca aveti ceva cu noi, daca discutati numai despre pensiile noastre cata vreme si celelalte categorii, politisti, militari, aviatori, punem toate categoriile acolo, beneficiaza de pensii similare.Atunci trebuie discutate in cadrul acelui grup de lucru si sunt convins si avem propuneri care sunt propuneri echilibrate, eu sunt convins ca vor fi acceptate si de catre magistrati, cata vreme esti corect esti magistrat, ai imbratisat ideea aceasta a corectitudinii lucrul asta trebuie sa se reflecte in toate aspectele cotidiene ale vietii si sincer, chiar e greu de aparat, nu stiu cine poate apara ideea ca pensia poate depasi - si nu cu putin - salariul, ultimul salariu . Asta e o invitatie la iesit la pensie timpuriu, chestiunea asta ar putea fi rezolvata din punct de vedere legislativ", a mai afirmat Stelian Ion.