Pensia specială medie primită de magistrați, de aproape zece ori mai mare față de pensia medie pe țară. Cum arată „topul” specialilor și câți bani primesc

Informațiile de la Casa Națională de Pensii arată că magistrații primesc cele mai mari venituri din pensiile speciale.

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de 11.713 persoane în luna august a acestui an, cu trei persoane mai mult decât luna trecută.

Din aceștia, 7.852 de persoane au pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice.

Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.697, dintre care 2.563 cu pensie din BASS.

În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.356 lei, din care 7.498 lei din BASS și 22.150 lei de la bugetul de stat.

Prin comparație, pensia medie pe țară a fost de 2.770 lei, de mai bine de nouă ori mai mică.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României au beneficiat, în august anul curent, 791 de persoane (692 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.978 lei, din care 3.005 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 874 de persoane (654 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.210 lei (3.540 lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România beneficiau 1.348 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.138 lei, din care 8.083 lei suportați din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 677 de persoane (toți cu pensie din BASS), media fiind de 10.268 lei, din care 2.397 lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor beneficiau 2.326 de pensionari (1.918 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 6.985 lei, din care 4.248 lei suportați din bugetul de stat.

Pensiile magistraților, la CCR

Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Premierul Ilie Bolojan afirma, luni, în cadrul ședinței plenului reunit al Parlamentului pentru asumarea răspunderii pe cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă, că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.

'Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției', spunea premierul.

Total pensionari

Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,988 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 547.146 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei, în timp ce pensia medie era de 3.097 lei.

Pensie anticipată au primit, în august 2025, un număr de 3.488 de persoane (3.938 lei pensie medie), pensie anticipată parțială 85.276 de persoane (2.760 lei, pensia medie) și pensie de invaliditate 404.271 de persoane (pensie medie de 1.113 lei), dintre care 45.867 de persoane pentru gradul I de invaliditate (970 lei, pensie medie).

În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 442.235 persoane (1.497 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 de pensionari (540 lei, în medie).

