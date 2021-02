Anca Dragu: "Pensiile parlamentarilor si primarilor se pot taia rapid. Sper sa se intample in aceasta sesiune"

Spor de antena pentru angajatii Senatului

"Acum un an, USR a depus un proiect de lege pentru a taia pensiile primarilor. Acesta se afla intr-un sertar la Comisia de Administratie. Colegii mei care au fost parlametari legislatura trecuta nu au gasit o vointa politica in acest sens. Lipsa vointei politice este evidenta cand ne uitam la mai multe incercari de a taia aceste pensii (n.r. speciale), dar care au fost facute astfel incat sa nu treaca. Noi venim cu aceasta vointa politica.Nu este un proces care sa se intample peste noapte, este un proces complex si trebuie sa avem toate argumentele de partea noastra, dar cu siguranta rapid se pot taia pensiile parlamentarilor si primarilor. Aceste doua categorii pot fi taiate rapid si fara probleme. Anul acesta, in aceasta sesiune chiar, sper sa se intample acest lucru", a spus, Dragu, la Digi 24.Anca Dragu, presedintele Senatului, a anuntat ca nu sunt "sporuri incorecte" in institutie, fiind acordate doar patru bonusuri salariale. Unul dintre acestea insa unul dintre ele este cel de antena, primit de toti cei 700 de functionari "Cred ca fiecare, in ziua de astazi, ne desfasuram activitatea in apropierea unor antene si avem un telefon mobil", a afirmat Dragu, precizand ca nu este adepta sporurilor."La Senat nu am gasit sporuri incorecte. De fapt, sunt doar vreo 4 sporuri - de conditii de munca, de antena, sporul de noapte, sporul de doctorat. In total am numarat ca 8-9% din totalul anvelopei salariale reprezinta sporuri, este un procent foarte decent", a declarat, vineri, la Digi 24, Anca Dragu.