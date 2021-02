Avocatul Poporului nu a sesizat CCR pentru legea care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Actul normativ va fi promulgat de Iohannis

"Nu am sesizat Curtea Constitutionala. Termenul a expirat ieri. Nu am identificat niciun motiv de neconstitutionalitate", a declarat Renate Weber, pentru Digi24.ro Avocatul Poporului a precizat ca a primit petitia Asociatiei Fostilor Parlamentari in care i se cerea sa conteste la Curte legea care elimina indemnizatia pentru limita de varsta a parlamentarilor. Din asociatie fac parte fostii parlamentari Corneliu Ciontu , Vasilescu Gavrila, Ion Basgan, Marcel Chiritescu, Ion Coja , Nicolae Gheorghiof Titu, Gheorghe Glavan si Maria Lazar."Am primit petitia asociatiei, astazi am vorbit la telefon si le-am explicat de ce nu inaintam o sesizare", a explicat Weber.Potrivit petitiei, Asociatia Fostilor Parlamentari sustinea ca este "discriminatoriu" ca cei care aplica legea, cum ar fi magistratii, sa primeasca pensie speciala, iar parlamentarii, cei care "creaza legea" sa nu primeasca o indemnizatie pentru limita de varsta.Legea merge acum la promulgare, la presedintele Klaus Iohannis . O exceptie de neconstitutionalitate la CCR mai poate fi ridicata doar in instanta de judecata.