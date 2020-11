Ciolacu renunta la pensia speciala, desi e chiar unul dintre initiatorii ei. Face acelasi joc perfid cu cel al lui Dragnea

Desi a afirmat ca pensiile speciale pentru parlamentari sunt o "nedreptate crasa la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivitatii" si sustine ca si-ar dori "sa ii dam jos pe toti cei care s-au cocotat pe Everestul financiar al pensiilor speciale", Marcel Ciolacu este unul dinte initiatorii legii pensilor speciale pentru deputati si senatori.Mai precis, Ciolacu apare pe lista de initiatori, impreuna cu alti parlamentari PSD , la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013.Proiectul de lege, adoptat in 2015, privind pensiile speciale pentru parlamentari a fost adoptat in sedinta comuna de plen a Camerei Deputatilor si Senatului cu 303 voturi "pentru", 124 "impotriva" si doua abtineri. Guvernul a dat aviz negativ acestui proiect, invocand acordul cu FMI. Potrivit acestui proiect legislativ, un fost deputat sau senator care a avut trei mandate va primi o indemnizatie speciala. De aceasta indemnizatie nu beneficiaza insa si parlamentarii condamnati definitiv pentru coruptie , acesta fiind un amendament ce apartine lui Radu Zlati, singurul liberal care a anuntat ca va vota pentru acest proiect.Pe langa contributia la pensiile parlamentarilor, Marcel Ciolacu a condus Comisia speciala de elaborare a Codului Administrativ, prin care si alesii locali au primit pensii speciale.Pe 6 noiembrie, Codul administrativ adoptat de Parlament prin lege si promulgat de seful statului in care erau prevazute pensiile speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene este declarat neconstitutional.Dupa ce primul Cod administrativ care includea pensiile speciale a fost declarat neconstitutional, seful PSD de atunci, Liviu Dragnea , promitea ca va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta.Pe 21 mai 2019, Viorica Dancila , la randul ei, spunea ca va adopta Codul administrativ prin OUG. A promis chiar de mai multe ori acest lucru.Pe 27 mai 2019, seful PSD, Liviu Dragnea , este condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare . In fruntea partidului trece Viorica Dancila.Pe 25 iunie 2019, Guvernul Dancila adopta prin OUG Codul administrativ. Pensiile speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene devin realitate.Desi si Liviu Dragnea si Marcel Ciolacu au sustinut pensiile speciale, acestia si-au dat demisia in 2016 din Parlament, pe motiv ca nu doresc sa beneficieze de acest privilegiu.Camera Deputatilor plateste anual peste 33 de milioane de lei pentru pensiile speciale, in timp ce impactul bugetar de la Senat este de peste 20 de milioane de lei.Numarul senatorilor si deputatilor care beneficiaza de pensia speciala este de aproximativ 800 de persoane, conform datelor prezentate de Camera Deputatilor si Senat, iar pensia variaza intre 2.000 de lei si putin peste 12.000 de lei. Diferentele apar in functie de mandate, dar si de pozitia detinuta, cele mai mari sume revenindu-le fostilor presedinti ai celor doua Camere.CITESTE SI: LIVETEXT Circ in Parlament pe tema pensiilor speciale. Parlamentarii isi dau demisia in masa. USR, PNL si PMP au solicitat plen pentru abrogarea legii