Florin Roman solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului PNL care prevede abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor

Roman a declarat, marti, ca PNL este adeptul pensiilor platite in functie de contributie."Din punctul de vedere al PNL, singura solutie pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor o reprezinta abrogarea capitolului XI din statutul senatorilor si deputatilor si nu exista o alta solutie care sa rezolve pe deplin problema. Azi am depus o solicitare de convocare a Birourilor Permanente Reunite la ora 10:00, asteptam sa trimita la Comisia de statut proiectul de lege al PNL, care este blocat din luna iunie, de catre BP al Camerei Deputatilor pentru a fi dezbatut si votat astazi in plen. PNL a depus aceasta initiativa legislativa la inceputul acestui an si initiativa noastra este blocata de catre dl. Ciolacu si de catre PSD la nivelul Biroului Permanent, vorbim de Plx 322/2020", a afirmat Florin Roman."Tot azi solicitam tuturor partidelor sa sustina solicitarea PNL si sa dam un vot in comisia de statut si in plen pentru proiectul de lege care abroga capitolul XI cel care in articolele 49 si 50 face referire la acordarea indemnizatiilor pentru limita de varsta pentru parlamentari ", a adaugat Roman.Potrivit acestuia, in cazul in care aceasta initiativa nu va fi votata, angajamentul PNL este ca in prima zi de lucru a noii legislaturi prima lege pe care o va abroga va fi cea referitoare la pensiile speciale ale parlamentarilor.El a precizat ca legea spune in ce fel se poate renunta la pensiile speciale ale parlamentarilor si ca sunt doar trei situatii: condamnare penala, renuntarea prin cerere scrisa venita din partea parlamentarului si abrogarea legii, mentionand ca PNL sustine abrogarea in integralitate a capitolului.