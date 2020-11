LIVETEXT Circ in Parlament pe tema pensiilor speciale. Parlamentarii isi dau demisia in masa. USR, PNL si PMP au solicitat plen pentru abrogarea legii

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, deputatul PSD Daniel Suciu, si-a anuntat demisia."Am intrat in Parlament cand aveam 32 de ani si nu mi-am dorit acest lucru pentru beneficii suplimentare la pensie. Acum, la 40 de ani, gandesc la fel. Si voi actiona in consecinta, astfel incat peste 25 de ani, daca va fi randuit sa ajung acolo, sa nu beneficiez de pensie speciala sau beneficii suplimentare", a scris Daniel Suciu pe Facebook "Pentru a reveni la respectarea regulamentului, va solicit sa prezentati plenului demisiile deputatilor anuntate in urma cu o ora, inregistrate astazi, sa-i intrebati daca isi mentin demisia si sa procedati la vacantarea locurilor de deputat. Numai astfel putem duce la capat demersul Partidului National Liberal de abrogare a pensiilor speciale a parlamentarilor. Va solicitam imperativ aplicarea regulamentului", a transmis Roman.In replica, presedintele USR a spus ca demisiile sunt incepand cu data de 18 decembrie."Probabil domnul Roman din eroare, ca sa nu spun ignoranta, cum e realitatea, nu a apucat sa citeasca ca aceste demisii sunt incepand cu data de 18 decembrie. Sigur ca putem organiza un plen prin care sa luam act de existenta acestor demisii, sa constatam vacantarea cu data de 18 decembrie, daca vrem sa fim super formalisti. Deci, nu este nicio problema din acest punct de vedere, daca cu data de 18 decembrie grupul parlamentar USR isi pierde calitatea, pentru ca nu vrem pensii speciale si facem si faptele juridice necesare, nu doar declarand de la microfon", a replicat Dan Barna.Florin Roman a insistat ca, daca nu se vacanteaza posturile marti, deputatii USR trebuie sa-si retraga demisiile si sa le depuna in 18 decembrie."Daca ati fi dorit cu adevarat sa duceti la bun sfarsit acest demers, astazi, trebuia, conform regulamentului, in prima sedinta de plen, nu peste o saptamana, nu peste doua saptamani, nu peste trei saptamani, nu peste patru saptamani, sa luam act de demisia colegilor nostri, sa fie vacantate acele locuri, pentru ca se incalca un drept constitutional al celorlalti colegi care urmau sa fie validati si care, practic, sunt tinuti pe margine, prin incalcarea Constitutiei. Este foarte clar ca ceea ce s-a intamplat astazi nu este decat un gest teatral. Romanii de acasa trebuie sa stie ca astazi nu dispare nicio pensie speciala pentru parlamentari . Solutia corecta este sa legiferam", a afirmat deputatul PNL Dan Barna l-a acuzat pe Florin Roman ca doreste scoaterea USR din Parlament in acest moment."Suntem de acord sa avem un plen in care sa constatam demisiile parlamentarilor USR incepand cu data de 18 decembrie. Regulamentul spune ca plenul constata vacantarea si demisia, incepand cu data demisiei. Vreti sa scoateti USR din Parlament astazi. Aceasta este realitatea juridica", a spus Barna.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat ca este un "razboi intre PNL si USR despre care, cum isi incheie mandatele mai repede"."Pana la urma, presedintele PSD, domnul Ciolacu, eu si alti colegi am anuntat aseara ca vom renunta cu una sau doua zile inainte de incheierea mandatelor la mandate pentru a nu beneficia de pensiile speciale. Am vazut ca USR a venit in corpore si au achiesat la acest demers si au anuntat ca demisioneaza. La PNL am vazut doar acuzatii .(...) Pe de alta parte, stimati colegi de la USR, asa e cand esti mai populist ca oricine, pentru ca acest anunt cu data de data 18 era suficient, faptul ca ati depus demisia astazi, e adevarat, ne pune in situatia de a vacanta cu data de 18. Puteti sa raspundeti ce se intampla daca presedintelui, Guvernului le vine mintea la cap si intelege ca alegerile parlamentare trebuie amanate si trebuie sa luptam cu criza sanitara, sa incercam sa dam stimulente pentru economie? Ce face grupul USR demisionar in bloc daca alegerile se amana si se prelungesc mandatele?", a afirmat Alfred Simonis.- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat in cadrul unei conferinte de presa, ca gestul parlamentarilor PSD si USR care au anuntat ca renunta la mandat inainte de expirarea acestuia pentru a nu beneficia de pensie speciala reprezinta "praf in ochi" si "o minciuna gogonata"."Am vazut, ieri, ca unii parlamentari PSD copiaza gestul politic facut de Liviu Dragnea acum patru ani si anunta public ca isi dau demisia, pentru a renunta la pensia speciala de parlamentar. Asa a facut si Liviu Dragnea acum patru ani, dorind sa castige multe puncte electorale, si a mintit cetatenii, spunandu-le ca daca renunti la mandatul de parlamentar automat se anuleaza pensia. Am vazut ca si useristii au copiat acelasi model pesedist si incearca si ei sa induca in eroare electoratul. Cetatenii trebuie sa stie ca totul este praf in ochi, in ochii romanilor, in ochii bistritenilor, este o minciuna gogonata. Demisia nu inseamna renuntarea la pensia speciala, ci recalcularea pensiei speciale pe perioada pe care au petrecut-o in Parlamentul Romaniei", a declarat Simionca.Liderul PMP sustine ca este singurul parlamentar care, in luna ianuarie a acestui an, a dat o declaratie in fata notarului prin care a renuntat la pensia speciala, atunci cand legea privind eliminarea acestor pensii a fost declarata neconstitutionala, si afirma ca singura solutie este votarea unei legi prin care eliminarea pensiilor speciale sa fie facuta efectiv."Eu nu cred in politicienii care vin in campania electorala sa ne promita ca vor renunta la pensiile speciale si ca acum, in ultimul ceas, acest lucru se va intampla. Eu cred ca, daca ar avea un dram de responsabilitate, ar face ceea ce e drept si ceea ce trebuie facut: sa voteze legea de renuntare la aceste pensii nesimtite. Si noi avem un proiect legislativ care este in Camera Deputatilor, pe care, impreuna cu toti colegii din grupul PMP, l-am cerut sa fie pus pe ordinea de zi astazi si sa se supuna la vot. Asa se poate renunta la aceasta pensie de parlamentar, la aceste pensii nesimtite, si nu in campanie electorala", a mai spus Ionut Simionca, care candideaza pentru un nou mandat de deputat din partea PMP.- Presedintele UDMR Kelemen Hunor , a calificat drept "populism ieftin" gesturile liderului PSD, Marcel Ciolacu, si parlamentarilor USR de a demisiona din Parlament pentru a nu beneficia de pensii speciale."Singura solutie echitabila si corecta este, daca vrem sa vorbim despre pensiile speciale, stergerea, abrogarea tuturor pensiilor, inclusiv pensiile magistratilor si pensiile fostilor securisti, ofiterilor. Restul este un populism ieftin si nu rezolva absolut nimic. Trimiteti-l pe domnul Ciolacu si pe cei de la USR la doamna Violeta Alexandru de la Ministerul Muncii sa le explice cum se calculeaza pensiile. Deci, ei nu renunta la nimic. Asa cum nu a renuntat domnul Ciolacu nici acum patru ani la nimic, cand si-a dat demisia cu o zi inainte de terminarea mandatului, nu va renunta nici acum la nimic, nici el, nici cei de la USR", a declarat Kelemen Hunor, la RFI.El a adaugat ca atunci cand UDMR a propus abrogarea tuturor pensiilor speciale, inclusiv ale magistratilor si fostilor lucratori ai Securitatii, "USR a votat impotriva"."Deci, asta este singura solutie echitabila si corecta: stergem toate pensiile speciale si pensiile de serviciu, asa cum am propus noi inca de anul trecut", a transmis liderul UDMR.Parlamentarii USR au solicitat sa se organizeze un Birou Permanent Reunit pentru ca miercuri, 25 noiembrie, sa se poata convoca un plen pentru a adopta legea pensiilor speciale."Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si tinut in sertarele Parlamentului. (...) In aceasta dimineata grupurile reunite ale USR din Senat si Camera Deputatilor au decis cu unanimitate sa ne inaintam demisiile incepand cu ultima zi a actualei legislaturi pentru a arata foarte clar ca ceea ce promite USR este urmat de fapte concrete", a afirmat Barna la Parlament.CITESTE SI: Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ. Dan Barna: Haideti sa facem un plen si sa abrogam legea pensiilor speciale Marcel Ciolacu si-a anuntat demisia printr-o postare pe Facebook."Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. La fel am facut si acum patru ani, la fel voi face si acum. Legea spune ca pensiile speciale se acorda doar pentru cei care au cel putin un mandat intreg de parlamentar. In mandatul meu, PSD a asumat o directie clara in ceea ce priveste aceasta nedreptate crasa la adresa milioanelor de pensionari care au pensii pe baza contributivitatii.Am initiat si am votat legea prin care toate pensiile speciale care depasesc 7.000 de lei sunt impozitate cu 85%. Nu este suficient, dar este singura varianta constitutionala in acest moment. Imi doresc sa reusim ca impreuna sa ii dam jos pe toti cei care s-au cocotat pe Everestul financiar al pensiilor speciale. O buna ocazie a fost ratata din nou de Guvernul Orban in acest an, cand a refuzat sa dea o ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale, act normativ care s-ar fi aplicat imediat. Cateva miliarde bune de lei economisite astfel ar fi fost mult mai utile la Sanatate in lupta cu pandemia sau pentru a pregati scolile pentru ca elevi sa-si poata continua procesul educational", a scris Ciolacu pe Facebook.CITESTE SI: Marcel Ciolacu si Alfred Simonis anunta ca vor demisiona din Parlament. Motivul invocat De asemenea, Alfred Simonis, Marius Budai Razvan Cuc , Florin Buicu, Vasile Citea, Serban Ciprian, Nicolae Georgescu, Eliza Stefanescu-Peta, Alexandra Presura si Stefan Popa sunt social-democratii care si-au anuntat demisia pe data de 18 decembrie, inainte de ultima zi de mandat.CITESTE SI: Budai: Imi voi da demisia din Camera Deputatilor in ultima zi de mandat pentru a nu primi pensie speciala Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat dezbaterea in regim de urgenta a proiectului PNL care prevede abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, spunand ca aceasta initiativa legislativa este blocata de PSD. "Solicitam tuturor partidelor sa sustina solicitarea PNL si sa dam un vot in comisia de statut si in plen pentru proiectul de lege care abroga capitolul XI", afirma Roman.Roman a declarat, marti, ca PNL este adeptul pensiilor platite in functie de contributie."Din punctul de vedere al PNL, singura solutie pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor o reprezinta abrogarea capitolului XI din statutul senatorilor si deputatilor si nu exista o alta solutie care sa rezolve pe deplin problema. Azi am depus o solicitare de convocare a Birourilor Permanente Reunite, asteptam sa trimita la Comisia de statut proiectul de lege al PNL, care este blocat din luna iunie, de catre BP al Camerei Deputatilor pentru a fi dezbatut si votat astazi in plen. PNL a depus aceasta initiativa legislativa la inceputul acestui an si initiativa noastra este blocata de catre dl. Ciolacu si de catre PSD la nivelul Biroului Permanent, vorbim de Plx 322/2020", a afirmat Florin Roman."Tot azi solicitam tuturor partidelor sa sustina solicitarea PNL si sa dam un vot in comisia de statut si in plen pentru proiectul de lege care abroga capitolul XI cel care in articolele 49 si 50 face referire la acordarea indemnizatiilor pentru limita de varsta pentru parlamentari", a adaugat Roman.CITESTE SI: Florin Roman solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului PNL care prevede abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor Potrivit acestuia, in cazul in care aceasta initiativa nu va fi votata, angajamentul PNL este ca in prima zi de lucru a noii legislaturi prima lege pe care o va abroga va fi cea referitoare la pensiile speciale ale parlamentarilor.PMP a transmis o scrisoare deschisa in care solicita ca proiectul legislativ initiat de PMP in 2019, privind renuntarea la pensiile speciale acordate parlamentarilor si primariilor, sa fie votat in Camera Deputatilor."Acest vot trebuie dat in plenul Camerei Deputatilor, pentru ca legea privind eliminarea pensiilor pentru parlamentari si primari a fost adoptata de Senat", a anuntat PMP.Conform legii, parlamentarii nu mai beneficiaza de pensiile speciale in doar trei situatii: condamnare penala, renuntarea prin cerere scrisa venita din partea parlamentarului si abrogarea legii.