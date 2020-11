Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ. Dan Barna: Haideti sa facem un plen si sa abrogam legea pensiilor speciale

"Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si tinut in sertarele Parlamentului. (...) In aceasta dimineata grupurile reunite ale USR din Senat si Camera Deputatilor au decis cu unanimitate sa ne inaintam demisiile incepand cu ultima zi a actualei legislaturi pentru a arata foarte clar ca ceea ce promite USR este urmat de fapte concrete", a afirmat Barna la Parlament.Parlamentarii USR urmeaza sa-si depuna demisiile in cursul zilei de marti.De asemenea, parlamentarii USR au solicitat sa se organizeze un Birou Permanent reunit pentru ca miercuri, 25 noiembrie, sa se organizeze un plen pentru a adopta legea pensiilor speciale."Maine putem inchide acest subiect. Aborgam regulementul privind pensiile speciale, astfel incat sa va sustineti declaratiile cu fapte concrete", a afirmat Dan Barna.CITESTE SI: Florin Roman solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului PNL care prevede abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor