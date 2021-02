Simonis anunta ca PSD va depune un proiect de lege prin care sunt eliminate pensiile speciale pentru parlamentari

"Astazi (marti - n.r.), BPN al PSD a hotarat in unanimitate depunerea unui proiect de lege prin care sa eliminam aceste pensii speciale in prima faza pentru parlamentari , proiect care in acest moment e depus la Camera Deputatilor, a plecat proiectul de aici, de la partid , catre Parlament. PNL si USR -Plus au promis in mod repetat ca vor elimina aceste pensii speciale, nu si-au respectat promisiunile si din ce am vazut nu au vreo intentie sa o faca.Au mintit, asa cum au mintit si in privinta taierilor pe care acum le fac, in privinta dublarii alocatiilor, a legii pensiilor. Au mintit pentru a pune mana pe putere, au mintit ca sa isi poata continua furturile pe care le fac in fiecare zi, ca sa isi poata angaja pilele si sa desfiinteze posturile celor competenti, celor care sunt specialisti cu adevarat, asa cum ati vazut ca s-a intamplat zilele trecute in mai multe judete din Romania", a declarat Alfred Simonis, intr-o conferinta de presa sustinuta marti la sediul PSD.Intrebat daca PSD va sustine proiectele de la Guvern pentru pensiile speciale, Simonis a raspuns: "Ati spus foarte bine, cei de la putere << spuneau >> "."Intre << a spune >> si << a face >> e o diferenta foarte mare, cum spune o veche vorba romaneasca. Ei spun de ani de zile ca fac si nu fac nimic. Iata ca intelegem sa fim solidari cu persoanele vulnerabile din tara aceasta si am initiat primul demers de eliminare, pentru ca se cearta, unii vor, altii nu vor, nu e clar in coalitie, trebuia saptamana asta, nici ei nu stiu!Nu se doreste eliminarea beneficiilor pentru persoanele importante, din opozitie e foarte usor sa vorbesti, cand ajungi la putere incepe presiunea. Iata ca noi rezistam si facem acest demers fara niciun fel de problema: astazi am depus initiativa de eliminare a pensiilor parlamentarilor si in acest moment se elimina acel scut si pentru alte categorii de pensionari care stau sub scutul parlamentarilor si nimeni nu vorbeste de ei", a completat Simonis.