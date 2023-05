Desființarea pensiilor speciale, ”scheletul” ce-l așteaptă pe Ciolacu la Palatul Victoria. Principiile la care UE nu renunță

Proiectul de lege care ar trebui să desființeze pensiile speciale a fost depus în Parlament, la Senat, în luna decembrie 2022. În martie 2023 a fost adoptat de Senat și de atunci se află în Camera deputaților, forul decizional.

Proiectul trecut de Senat are mai multe amendamente depuse și votate de coaliția de guvernare care nu au fost suficiente pentru Comisia Europeană și Banca Mondială.

Noile indicații venite de la Comisia Europeană arată că inițiativa trebuie modificată substanțial în Camera deputaților pentru a respecta cerințele din PNRR.

Parlamentarii din coaliția de guvernare vor depune amendamentele joi, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budăi, care a spus că vor fi bazate mai multe principii.

Cele mai importante modificări introduse prin reforma pensiilor speciale:

- pensionare la 65 de ani, fără excepție

- nicio pensie nu va fi mai mare ca salariul

- supraimpozitare pentru partea necontributivă

- pensia va fi calculată prin raportare la toată perioada de muncă

- creșterea vechimii necesare în specialitate

Marius Budăi spune că pensiile aflate în plată nu vor fi afectate.

„Pensiile aflate în plată nu vor scădea, nu au cum să scadă. Vorbesc doar de acele pensii care depășesc salariul aflat în activitate și acelea care nu afectează partea de contributivitate, este deja în proiectul de lege propus de Guvern și trimis în Parlament”, spune Budăi.

Acest lucru înseamnă că pensiile aflate în plată, care sunt mai mici decât salariul luat în perioada de activitate, nu vor scădea.

În plus, ministrul spune că pentru toate aceste modificări va fi o trecere treptată. „Nu poți face o rearanjare bruscă daca vrei responsabilitate”, spune Budăi.

Termen

Și ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a participat la întâlnirile cu reprezentanții Comsiiei Europene.

Reprezentanții ministerului au transmis că reforma pensiilor speciale încă este obligatorie pentru a putea primi tranșa a treia din PNRR, de 3,1 miliarde de euro. Aceatsa are termen în perioada mai - iunie 2023.

„Noi suntem în punctul în care trebuie să construim încrederea că România este pregătite să realizeze reformele pe care le are în plan: reforma pensiilor speciale, reforma sistemului public de pensii, reforma privind guvernanța companiilor de stat sau reforma salarizării bugetare”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

În ceea ce privește reforma pensiilor speciale, noul cadru legislativ va revizui pensiile speciale și le va alinia la principiul contributivității. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a precizat în cadrul discuțiilor cu CE că în perioada următoare va pune la dispoziția CE propunerile care să răspundă aspectelor discutate privind implementarea reformei, au transmis reprezentanții MIPE.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a agreat cu reprezentanţii Comisiei Europene o serie de principii şi criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numără creştere vârstei de pensionare, treptat, la 65 de ani, pentru "fiecare om care lucrează în România", majorarea treptată a vechimii necesare în specialitate pentru anumite categorii şi a perioadei de contributivitate.

"Astăzi am prezentat celor doi lideri, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi premierul României şi preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, concluziile în urma discuţiilor avute în cadrul Comisiei Europene, pe diferite niveluri de decizie, de la tehnic până la directori şi comisari, ceea ce se întâmplă în special cu pensiile din sistemul public şi cu indemnizaţiile şi pensiile stabilite şi plătite în baza unor legi speciale. Amendamentele depuse la Senatul României şi aprobate şi trecute de Senatul României au avut parte de un studiu de impact realizat de Banca Mondială, care a fost trimis anterior vizitei mele la Bruxelles către Comisia Europeană şi s-a discutat pe baza acelui impact. Sunt multe lucruri rezolvate deja, după cum ştiţi. Reajustarea procentului aferent bazei de calcul, plafonarea veniturilor astfel încât să nu depăşească nicio pensie salariul, eliminarea perioadelor asimilate şi supraimpozitarea sunt lucruri care au fost apreciate. S-au mai stabilit pentru a îndeplini jalonul şi a nu pune în pericol implementarea PNRR câteva criterii care să apară în următoarele amendamente, astfel încât după ce trece legea şi de Camera Deputaţilor jalonul să fie îndeplinit", a declarat Marius Budăi, luni, la Palatul Victoria.

El a precizat că, dacă aceste criterii vor fi îndeplinite, jalonul este considerată îndeplinit, "aşa cum este trecut el în descrierea din cadrul PNRR".

Budăi a anunţat că s-a stabilit cu Comisia Europeană creşterea treptată a vârstei de pensionare, în conformitate cu sistemul public de pensii, până la 65 de ani.

"Astfel, fiecare om care lucrează în România va trebui să fie echivalent, să nu fie deosebiri între cei care lucrează în anumite sisteme şi cei care lucrează în sistemul public de pensii şi vor avea o vârstă de pensionare până la vârsta de 65 de ani, aşa cum este prevăzută gradual şi în legea din sistemul public de pensii", a explicat ministrul Muncii.

De asemenea, drepturile de pensii vor fi calculate prin creşterea treptată a perioadei de contribuţie, aşa cum este prevăzut şi în sistemul public, astfel încât la finalul acestei perioade să se ajungă treptat ca raportarea să fie făcută la întreaga perioadă.

"Deci nu vor mai fi alese anumite perioade din interiorul a ceea ce au contribuit, ci va fi raportare la întreaga perioadă", a punctat Marius Budăi.

Un alt principiu este creşterea treptată a vechimii necesare în specialitate pentru acele categorii care nu aveau deja această raportare, deoarece, în proiectul iniţial au fost anumite raportări la un anumit stagiu minim de cotizare.

Ministrul Muncii a mai menţionat că un alt principiu vizează eliminarea unor categorii de indemnizaţii şi pensii stabilite şi plătite în baza unor legi speciale.

"Şi acest lucru se face şi s-a făcut prin acea nepermitere de asimilare a perioadelor, astfel încât, după cum ştiţi, în lege este exemplul cu magistraţii, cărora nu li se mai permite asimilarea, ci 20 de ani cel puţin în magistratură, pentru că doar atunci ai acele interdicţii şi limitări ale unor drepturi. Şi de asemenea, au fost exceptate unele categorii din funcţionarii publici parlamentari de la acest de la acest aspect. Acestea sunt, sunt principiile agreate", a spus ministrul.

El a precizat că o parte din amendamente deja sunt gata şi au fost prezentate liderilor Coaliţiei, primind "dispoziţia" ca până miercuri seara toate amendamentele să fie gata scrise şi discutate cu sistemele şi cu miniştrii de resort, împreună cu specialiştii din ministere, aceştia să vină cu input-ul lor şi amendamentele să fie terminate şi finalizate şi joi Coaliţia politică să le poată depune în Parlament.

"Pentru mine a fost îmbucurător faptul că am reuşit să obţin de la comisii aceste principii, astfel încât să avem jalonul îndeplinit", a subliniat ministrul Muncii.

Pensiile speciale, problemă în coaliție

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie să fie suspendată până când vor fi rezolvate solicitările sindicatelor, dar şi restanţa ''majoră'' privind reforma pensiilor speciale.

''De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea ţării şi buna guvernare, astfel încât românii şi economia românească să treacă mai uşor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. E clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor. De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenţilor politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar şi restanţa majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorităţi, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată'', a scris Ciolacu pe Facebook.

Potrivit acestuia, Coaliţia are datoria să se reunească în primul rând pentru urgenţele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluţiile sustenabile şi un termen clar pentru noua lege a salarizării.