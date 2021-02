Radu Oprea, purtator de cuvant PSD: "Lansez o provocare pentru PNL, sa vina repede cu initiative pentru eliminarea pensiilor speciale"

"Am votat proiectul PSD de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor (...). Vreau sa lansez o provocare pentru cei de la PNL , campionii pensiilor speciale in realitate in Romania, cei care au introdus cele mai multe categorii si cele mai costisitoare pentru societate categorii de pensionari speciali, si as vrea sa le spun ca ar trebui sa indrepte o greseala, asa cum PSD a facut, cea a lui Valeriu Stoica, care a introdus categoria magistratilor , sau cea introdusa de catre Alina Gorghiu , a aviatorilor, sau Florin Roman care a avut initiativa privitoare la cei care lucreaza in Curtea de Conturi.Aceasta este provocarea, sa vina repede cu o ordonanta de urgenta sau cu initiative in Parlament, sa le sustina, sa le voteze pentru eliminarea pensiilor speciale. Sunt la putere, pot sa o faca, depinde doar de ei", a afirmat Oprea.In context, purtatorul de cuvant al PSD a acuzat PNL de demagogie, facand trimitere la declaratiile anterioare ale europarlamentarului Rares Bogdan facute pe aceasta tema."Pensiile speciale ale parlamentarilor, proiect initiat de catre PSD, acesta a fost votat in Parlament pentru a arata ca PSD chiar se tine de cuvant atunci cand spune un lucru. Ceilalti, demagogi... cred ca sunt deja 700 de zile de cand Rares Bogdan a spus ca va elimina pensiile speciale si vad ca ei continua in aceeasi demagogie si in aceleasi declaratii care nu au nicio legatura cu realitatea.Este evidenta lipsa lor de intentie in a rezolva aceasta problema care este prezenta in societate. Inegalitati foarte mari sunt principala provocare pe care o resimt romanii astazi. De ce pentru unii sunt resurse sa huzureasca, si vedem bugetarii de lux de la PNL - au peste 14.000 de posturi nou infiintate anul trecut si vin si ne spun ca trebuie sa ne luptam cu bugetarii, ca nu sunt performanti. Chiar nu le e rusine?", a mai spus Radu Oprea.Premierul Florin Citu a declarat in seara zilei de joi, 18 februarie, ca pensiile speciale vor disparea odata cu reforma sistemului de pensii. Adica toate pensiile vor fi bazate pe contributivitate. Seful Guvernului a mai precizat ca este necesara o reforma a intregului sistem de pensii, pentru ca, in 15 ani, "cei care vor lucra nu vor mai putea sa plateasca pentru cei care vor iesi la pensie".