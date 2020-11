Secretarul de stat Diana Morar (PNL) avertizeaza ca numarul beneficiarilor de pensii parlamentare se poate dubla

"Ploua cu demisii si declaratii din Parlamentul toxic ales in 2016! Dragi alegatori, feriti-va! Va poate arde la buzunare! Vrajeala ieftina a parlamentarilor demisionari de la PSD USR si altii care defileaza zilele acestea cu demisii populiste. Efectul perfid al acestor gesturi nu face decat sa dubleze numarul de beneficiari ai pensiilor speciale de parlamentar, intrucat in locul demisionarilor vor intra supleantii lor care vor intruni o luna de mandat si vor beneficia, alaturi de demisionari, de pensii speciale . Da, pensii speciale x 2!", a scris Morar pe Facebook Diana Morar a adaugat ca, in conformitate cu art. 49 alin. 4 din Lega nr. 96/2006, privind Statutul deputatilor si senatorilor, orice persoana care a avut calitatea de deputat sau senator va primi pensie speciala, iar in cazul in care demnitatea a fost exercitata mai putin de un mandat intreg, indemnizatia va fi calculata pentru toata perioada de patru ani."Practic, orice parlamentar care a indeplinit cel putin o luna de mandat este beneficiar al pensiei speciale cuvenite unui mandat de parlamentar de 4 ani. In goana dupa voturi, parlamentarii demisionari, recurg la orice poate sa manipuleze emotia alegatorilor, dand dovada de cinism si ipocrizie. Sa faci asemenea trucuri electorale cu doua saptamani inainte de alegeri, cand tu stii ca nu vor produce niciun efect concret, inseamna ca iti desconsideri alegatorii si le subestimezi inteligenta", a opinat secretarul de stat PNL.Candidatul PNL pentru Camera Deputatilor face referire si la parlamentarii PMP care au dat declaratii la notar ca renunta la pensia speciala, spunand ca aceste declaratii nu produc de la sine un efect juridic si ca pot fi oricand retractate."Nici parlamentarii PMP nu se lasa mai prejos, fluturand declaratii pe propria raspundere, date in fata notarilor, prin care ei declara pe cuvant de pionier ca renunta la pensia speciala cand va fi sa fie vremea, insultand inca o data in plus intelectul alegatorului. Este de ABC-ul oricaruia care detine un minim bagaj de cunostinte juridice faptul ca o declaratie pe propria raspundere, fie ea si data in fata notarului, nu produce de la sine vreun singur efect juridic prin care preacinstitul parlamentar sa fie privat de dreptul la pensie. Renuntarea la drepturi nu se face prin declaratii care pot fi oricand retractate", a mai scris Diana Morar pe Facebook.In opinia acesteia, solutia reala este propunerea PNL de impozitare a pensiilor speciale.CITESTE SI: