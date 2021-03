Subprefectul USR numit in functie pe baza unei declaratii pe propria raspundere. Scandal intre Prefectura si Politie din cauza diplomei neautorizate

Contradictiile de la IPJ Alba

Diploma pe care o detine provine de la o asa-zisa universitate care nu a fost niciodata acreditata sau autorizata legal in Romania. Rascovici este fost politist si s-a pensionat 2018, cu pensie speciala. S-a inscris in USR, iar la alegerile locale din 2020 a fost ales consilier local in comuna Cergau. In competitia interna din partid a fost preferat pentru postul de subprefect care a revenit Aliantei USR PLUS.In prezent, la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor se deruleaza o analiza cu privire la legalitatea diplomei de facultate a acestuia. Noul subprefect a absolvit in 2005, la fara frecventa, Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Internationale deschise Tehnoeconomia Europeana - Academia de Tehnoeconomie si Cooperare Romano-Americana. Aceasta universitate privata este considerata, iar autointitulatul rector a fost cercetat in mai multe dosare penale, fiind chiar si retinut la un moment dat pentru inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii. In 2003 a fost inchisa de "Protectia Consumatorului". Reprezentantii universitatii au contestat decizia in instanta , iar in 2004 au pierdut procesul printr-o decizie a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti . Cu toate acestea, SRL-ul a continuat sa functioneze pana in prezent si a eliberat mii de diplome care nu pot fi recunoscute. Asa-zisa universitate nu a obtinut niciodata autorizatie provizorie sau acreditare de la Ministerul Educatiei Nationale ceea ce ridicaIn scandal a fost implicat si fostul angajator, Inspectoratul Judetean de Politie Alba. Reprezentantii institutiei au transmis ca fostul politist Viorel Rascovici "a indeplinit o functie de conducere, respectiv sef post, care nu presupune absolvirea de studii superioare finalizate cu diploma de licenta". Acesta a fost timp de mai multi ani"Acesta a beneficiat de venituri salariale aferente unui post prevazut cu studii medii", mai sustin reprezentantii IPJ Alba in raspunsul transmis redactiei. Un document oficial al institutiei, eliberat in 2018 fostului politist pentru "a-i servi la nevoie", sustine, insa, contrariul. Potrivit adeverintei, Rascovici a beneficiat inca din anul 2005 de spor pentru studii superioare."Mentionam ca domnul Rascovici Viorel a facut parte din corpul agentilor de politie, iar in urma absolvirii studiilor superioare, in perioada 01.06.2005 - 09.12.2016 a beneficiat de sportul salarial pentru agentii de politie absolventi de studii superioare, iar in perioada 11.04.2005 - 09.12.2016 a avut calitatea de organ de cercetare al politiei judiciare, desfasurand activitati de cercetare penala", se sustine in adeverinta semnata de comandantul IPJ Alba, din data de 2 iulie 2018.Cu alte cuvinte, IPJ Alba a recunoscut imediat dupa absolvire faptul ca politistul Rascovici Viorel are studii superioare si i-a platit sporul aferent pentru urmatorii 11 ani."Am fost de buna credinta mergand la acea facultate. Universitatea nu a fost inchisa niciodata, am sustinut examenele, existau profesori, nu am avut cunostinta de asa ceva. Functioneaza si in prezent", a spus Viorel Rascovici, inainte de a fi numit subprefect.Acesta a adaugat ca diploma obtinuta la institutia respectiva de invatamant i-a fost recunoscuta de Ministerul Afacerilor Interne, care i-a platit sportul pentru studii superioare si i-a fost acceptata la Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, unde a urmat un curs post-universitar in domeniul "psihologie judiciara".