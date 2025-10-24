PSD cedează la presiunea magistraților. Ce concesii ar accepta social-democrații privind pensiile speciale, pentru a scoate din joc proiectul lui Bolojan SURSE

PSD ar cedat la presiunea magistraților și ar dori modificarea proiectului privind pensiile speciale ale angajaților din sistemul judiciar. Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a început vineri, 24 octombrie, consultări cu șefii magistraților pentru inițierea unui proiect de lege în acest sens.

Conform unor surse citate de G4Media, noul proiect ar include prevederi ca majorarea pensiei speciale la 75% din salariu și o reducere a ritmului de creștere a vârstei de pensionare, la 15 ani.

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că a început consultări pentru noul proiect privind pensiile magistraților cu șefa CSM, Elena Costache, șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și procurorul general, Alex Florența. Scopul discuțiilor ar fi scoaterea din joc a unui nou proiect al guvernului Bolojan după cel respins de CCR pe motiv de formă.

Sorin Grindeanu a inițiat aceste discuții, fără o decizie în coaliție în acest sens. Liderul interimar al PSD insistă pe formarea unui grup de lucru care să rediscute toate prevederile decise de coaliție și Guvern pentru reforma pensiilor magistraților.

În proiectul respins de CCR, pensia specială ar fi fost de 70% din salariu, iar ritmul de creștere a vârstei de pensionare ar fi fost de 10 ani.

Grindeanu a spus miercuri că cele două modificări fuseseră cerute și de președintele Nicușor Dan și l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu le-a inclus în proiectul cu care și-a asumat răspunderea în Parlament.

Luni, CCR a respins proiectul lui Bolojan pe motiv că nu a așteptat 30 de zile avizul CSM. E pentru prima oară în istorie când CCR respinge un proiect legislativ pe acest motiv.

După decizia CCR, premierul Ilie Bolojan a insistat însă pe menținerea prevederilor care au fost deja decise de coaliție și Guvern și față de care Curtea Constituțională nu s-a pronunțat.

