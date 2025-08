Ministrul Justiției ia apărarea magistraților în scandalul pensiilor speciale. „Nu sunt vinovați pentru că au un anumit statut”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, referindu-se la discuţiile din societate privind pensiile magistraţilor, că anumite categorii sociale nu trebuie tratate ca nişte duşmani şi că nu magistraţii sunt vinovaţi pentru că au un anumit statut.

Întrebat, marţi seară, la Antena 3 despre nemulţumirile existente în societate privind pensiile uriaşe ale magistraţilor, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că este necesară o formulă coerentă, care să ducă la pace socială.

”Aş dori să spun o chestiune de principiu care ţine de sănătatea noastră socială, de stabilitatea instituţiilor noastre şi de seriozitatea cu care tratăm faptul (…) Nu trebuie să considerăm anumite categorii sociale ca fiind nişte duşmani. Nu trebuie niciodată să privim în registru antagonic diferitele componente profesionale. Trebuie să gândim o formulă care să fie una incluzivă, care să fie una coerentă şi care să fie una de pace socială. De aceea, eu consider că magistraţii nu sunt vinovaţi pentru că au un anumit statut. El a fost stabilit prin legi. Sunt aproape 20 de legi în istoricitatea actelor normative care au tot reglementat această componentă de remuneraţie pentru magistrat şi corespunzător cu impact asupra pensiilor”, a afirmat Radu Marinescu.

El a precizat că ar trebui să se asigure stabilitate şi să se adopte o lege care să nu fie valabilă doar pentru o perioadă limitată.

”Aproape an de an se modificau aceste legi, ceea ce creează o instabilitate absolut incompatibilă cu un principiu de coerenţă a statului de drept. Să adoptăm o lege clară, să respectăm nişte principii stabilite de jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene şi CCR, care spune un singur lucru: pensia de serviciu la finalul carierei, care poate să fie şi la o vârstă mai înaintată, să fie cât mai apropiată de ultima indemnizaţie a magistratului. Or, nu e cazul nostru. În prezent, calculul pensiei nu ţine cont de ultimul venit”, a declarat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

