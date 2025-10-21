Ministrul Justiției reacționează după blocajul CCR privind pensiile speciale: „Nu văd care ar fi culpa noastră în această ecuație”

Judecătorii Curții Constituționale au blocat luni, 20 octombrie, reforma pensiilor speciale, după ce au admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Decizia, luată cu cinci voturi la patru, vine după ce legea fusese adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, dar un viciu de procedură a împiedicat aplicarea ei. CCR a motivat că executivul nu a respectat termenul de 30 de zile necesar pentru obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Într-o intervenție la Digi24, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că blocajul ține de procedură și nu reflectă o neconstituționalitate intrinsecă a legii. „Urmează să vedem decizia Curții Constituționale și motivarea explicită a acesteia și să identificăm cea mai bună soluție pentru ca obiectivul stabilit prin programul de guvernare, care vizează alinierea vârstei de pensionare și obținerea fondurilor din PNRR, să fie atins”, a subliniat ministrul.

Ce s-a întâmplat cu avizul

Radu Marinescu a precizat că avizul CSM nu a fost responsabilitatea Ministerului Justiției, dar a fost solicitat, însă termenul legal de 30 de zile nu a fost respectat. „Aprecierea Curții Constituționale este că nu s-a respectat întregul interval. Respectăm decizia Curții Constituționale și vom acționa legal și constituțional pentru a îndeplini obiectivul din programul de guvernare”, a adăugat el.

Ads

Problema formală a apărut după ce Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a trimis inițial către CSM o solicitare de punct de vedere și abia două zile mai târziu a cerut un aviz, așa cum prevede legea. „Este cert că s-a solicitat acest aviz. Cel mai probabil, Curtea Constituțională a avut în vedere aspectul formal al necesității respectării termenului de 30 de zile. Aspectele de fond ale legii nu au fost afectate, iar această chestiune procedurală poate fi remediată, astfel încât proiectul inițiat de Ministerul Muncii să poată merge mai departe”, a explicat ministrul.

Marinescu a precizat că sunt necesare consultări colegiale în Guvern și Parlament pentru a decide dacă proiectul va merge mai departe în forma actuală sau cu ajustări procedurale. Fondul legii ar putea rămâne același, a precizat el.

Referitor la eventualele responsabilități, ministrul s-a ferit să indice vinovați. „Nu sunt eu cel care trebuie să stabilească vinovății. Cred că important este să ducem la capăt ceea ce ne-am propus. Soluțiile de neconstituționalitate pe aspecte explicite fac parte din jurisprudența Curții Constituționale, dar importantă rămâne punerea în aplicare a programului de guvernare, chiar dacă apar sincope procedurale”, a spus Marinescu.

Ads

Răspunsul ministrului pentru cei care îi cer demisia

După decizia CCR, au existat voci care au cerut demisia ministrului. Răspunsul acestuia a fost ferm: „Ar trebui să identificăm cu rigoare juridică motivul pentru care ar trebui să demisioneze oricare membru al Guvernului, care este responsabilitatea. Ministerul Justiției și-a îndeplinit atribuțiile în legătură cu toate proiectele de lege. Până acum am formulat întotdeauna punctele noastre de vedere. Am solicitat toate avizele și documentele necesare și nu văd care ar fi culpa Ministerului Justiției în această ecuație”.

Despre votul CCR, care a blocat reforma cu scorul 5-4, ministrul Justiției a comentat că judecătorii și-au exercitat mandatul legal și că apartenența politică nu ar trebui să fie subiect de acuzare. „Așa cum un ministru PSD al Justiției nu ar trebui acuzat dacă nu a greșit, la fel și persoanele propuse de un partid sau altul, dacă și-au îndeplinit atribuțiile de judecători ai Curții Constituționale, nu ar trebui blamate doar pentru că și-au exercitat mandatul”, a explicat Marinescu.

Întrebat despre posibilitatea unui referendum privind creșterea vârstei de pensionare în magistratură, ministrul a precizat că nu are nimic împotriva acestuia, dar consideră că, atât timp cât legea a fost invalidată doar din motive procedurale, soluțiile juridice existente ar trebui urmate. „Nu exclud nicio soluție, acestea trebuie discutate politic și asumate, dar există în prezent căi legale”, a adăugat el.

Ads