Raportul care le dă fiori pensionarilor „de lux” ai României. „Reprezintă o adevărată bombă cu ceas. Riscă să ducă la dinamitarea PNRR”

Reforma pensiilor speciale ar fi trebuit implementată, inițial, până pe 31 decembrie 2022. România primește consultnață de la Banca Mondială pentru aceste modificări asumate în PNRR.

Proiectul privind reforma pensiilor speciale se află în Parlament, însă nu a fost dezbătut. Trebuie să treacă mai întâi de Senat, apoi va ajunge la Camera deputaților. În două săptămâni ar putea să înceapă dezbaterile.

Zilele acestea, Banca Mondială prezintă Guvernului. Potrivit raportului preliminar, Banca Mondială a transmis că trebuie să existe reduceri de cheltuieli cu pensiile speciale. În plus, trebuie crescută vârsta de pensionare pentru anumite categorii de angajați, iar pensia nu ar trebui să mai depășească salariul.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru Ziare.com că dacă nu este rezolvată problema pensiilor speciale riscăm să pierdem bani din PNRR.

„Pensile speciale reprezintă o adevărată bombă cu ceas pentru România. Dincolo de estimările celor de la BNR privind creșterea spectaculoasă a banilor pe care va trebui să îi alocăm în viitor, această problemă riscă să ducă la dinamitarea proiectului PNRR.

Dacă nu vom rezolva rapid această problemă, în sensul transformării lor în pensii pe criterii de contributivitate și să punem stop pensionărilor la 45 de ani, vom rămâne fără miliardele din PNRR.

Riscăm să pierdem peste 30 de miliarde de euro pentru că unii nu vor să renunțe la privilegii, la învârtelile românești care i-au făcut să iasă la pensie cu mai mulți bani decât primeau din salarii și la vârste la care alții mai au 20 de ani până la pensie”, a declarat Adrian Negrescu.

Expertul este de părere că discuțiile nu au început încă în parlament pentru că este „o lege făcută prost”.

„Sunt niște principii clare pe care trebuie să le impunem – să stopăm ieșirile la pensie înainte de 65 de ani și să plătim pensii în funcție de contribuitivitate, cum primesc toate celelalte categorii de pensionari din România.

Amânarea discutării legii pensiilor, în Parlament, cerută de Guvern, este o dovadă a faptului că legea a fost făcută prost, fără minime calcule legate de impactul măsurilor prevăzute, o lege construită doar pe principiul de a,, îngrășa porcul în ajun’’, de a păcăli autoritățile europene că ne-am respectat ținta din PNRR”, a adăugat Adrian Negrescu.

Discuții cu Banca Mondială

Banca Mondială oferă consultanță României cu privire la reforma pensiilor.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a declarat, luni, că Guvernul aşteaptă raportul Băncii Mondiale cu privire la proiectul de lege referitor la pensiile speciale care se află în dezbatere în Parlament.

"Este în cererea de plată numărul 3 (legea privind pensiile speciale). Astăzi şi mâine, din câte ne-a informat ministrul Muncii, Marius Budăi, va avea loc o discuţie cu Banca Mondială atât la Ministerul Muncii, cât şi la Guvern. Va fi o discuţie şi cu premierul referitoare probabil la forma finală a raportului pe care Banca Mondială trebuie să îl prezinte. În măsura în care vom avea informatii despre acest raport final vom şti să spunem exact şi termenele care urmează", a afirmat Oprea, într-o conferinţă de presă, la sediul central al PSD.

El a adăugat că proiectul de lege privind pensiile speciale a fost elaborat de Guvern pe baza unui raport preliminar al Băncii Mondiale.

"Proiectul este deja în proces de dezbatere parlamentară, sunt comisii care şi-au exprimat avizul, sunt alte comisii care au cerut amânarea dezbaterii acestui proiect. Cred că de Senat trebuie să treacă la jumătatea lui martie. Avem timp să dezbatem în continuare şi eu cred că raportul final pe care îl va prezenta Banca Mondială va fi edificator pentru paşii care urmează a fi făcuţi, pentru că este măsură în PNRR", a precizat Radu Oprea.

Purtătorul de cuvânt al PSD a menţionat că de acest proiect nu este responsabil doar Ministerul Muncii, fiind implicate şi ministerele Justiţiei, de Interne şi Apărării Naţionale.

Magistrații ar putea munci mai mult

Opoziția susține că sunt semnale de la Banca Mondială că instituția nu este mulțumită de proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale.

Deputatul neafiliat Andrei Lupu, membru al REPER, a anunţat că va depune, împreună cu alţi parlamentari membri ai acestui partid, o serie de amendamente la proiectul Guvernului privind pensiile speciale, în condiţiile în care există semnale "foarte clare" din partea Comisiei Europene cu privire la faptul că actul normativ "pune în pericol" Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

"Avem semnale foarte clare din partea Comisiei Europene cu privire la faptul că este nemulţumită de acest proiect şi că este pus în pericol PNRR-ul. Puteţi verifica, în perioada următoare, va apărea o comunicare oficială. (...) Vom depune un set important de amendamente la proiectul Guvernului privind pensiile speciale. Am văzut un proiect făcut doar de dragul de a bifa un obiectiv, dar care nu rezolvă sub nicio formă problemele semnalate de către Comisia Europeană. Pe de o parte, deja, Banca Mondială a spus că proiectul Guvernului nu este suficient, Comisa Europeană în acest moment neoficial, dar urmează cât de curând să confirme faptul că proiectul Guvernului nu este in măsură să îndeplinească obiectivele din PNRR, ceea ce ne va duce la o posibilă blocare a fondurilor din PNRR. Ceea ce facem astăzi este să ajutăm, de fapt, majoritatea de guvernare printr-un proiect foarte concret pe care sperăm ca întreaga opoziţie să şi-l asume", a declarat Lupu, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

El a precizat că este vorba despre patru categorii de pensii speciale - pensiile magistraţilor, pensiile din domeniul "de forţă", Armată, MAI, servicii, pensiile aleşilor: parlamentari, primari, preşedinţi de Consilii judeţene şi alte câteva categorii "mai mici" - personalul auxiliar din instanţe, personalul Curţii de Conturi, personalul din Parlament, diplomaţi, personalul din aviaţie.

"Pentru fiecare avem măsuri. În ceea ce priveşte acele categorii mai mici, (...) propunem foarte ferm desfiinţarea pensiilor speciale care nu sunt bazate pe contributivitate. În aceste cazuri nu există nicio justificare pentru a exista pensii nebazate pe contributivitate, toate aceste categorii trebuie să treacă în zona pensiilor obişnuite bazate pe contributivitate", a explicat Andrei Lupu.

Pentru magistraţi, a arătat deputatul, există o obligaţie internaţională de a păstra pensii de serviciu, însă trebuie clarificat ce înseamnă acestea, astfel încât să se poată vorbi despre "o situaţie echitabilă".

"În primul rând, propunem ca stagiul şi pentru magistraţi să crească de la 25 de ani la 35 de ani. În cazul în care acest stagiu nu este integral realizat în magistratură să scadă direct proporţional cuantumul pensiilor. De asemenea, propunem eliminarea posibilităţii celor care au fost preşedinte al Înaltei Curţi, procuror general, procuror-şef la DNA sau DICOT, membru al CSM, eliminarea posibilităţii ca aceştia să se pensioneze fără stagiu, precum şi, de asemenea, propunem ca pensia să nu se mai calculeze raportat la ultima lună sau la ultimele 12 luni, ci la ultimii 5 ani, neluând în calcul tot felul de sporuri care nu sunt permanente", a transmis Lupu.

