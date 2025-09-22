Cea mai mare pensie specială din România ajunge la aproape 70.000 de lei. Guvernul Bolojan ar putea demisiona dacă reforma pensiilor este respinsă de CCR

Cea mai mare pensie specială din România depășește 69.000 de lei pe lună, dar reforma magistraților propusă de Guvern urmărește majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani, plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit și creșterea vechimii minime la 35 de ani, în încercarea de a reduce discrepanțele enorme față de pensiile obișnuite. Doar 30% din sumă provine din contribuții, restul fiind plătit din bugetul de stat.

Potrivit datelor publicate de Antena 3 CNN, cea mai mare pensie de serviciu, plătită de CNPP, este de 69.343 lei, din care 21.085 lei reprezintă partea contributivă (30%) și 48.258 lei partea necontributivă (70%). În prezent, pensia medie de serviciu a magistraților este de 25.356 lei, adică de aproape 10 ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât o pensie obișnuită, care se ridică la circa 2.700 de lei.

Magistrații din România se pot pensiona, în prezent, la 47 de ani, în timp ce în alte state europene, precum Italia, Finlanda sau Slovenia, pragul este de 65–70 de ani.

România plătește 407.854 pensii și indemnizații speciale.

CCR dezbate legea privind pensiile magistraților

Legea privind pensiile magistraților este cuprinsă în pachetul al doilea de măsuri propus de Guvernul Bolojan și este dezbătută, marți, de Curtea Constituțională a României (CCR).

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma... Când schimbi sistemul în sensul că și pentru magistrați 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poți să treci la pensie, sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem... deci dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare”, a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Sâmbătă, 20 septembrie, și liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că, în cazul în care legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituțională, ”va fi foarte greu de continuat dacă există o îndoială așa de mare despre baza constituțională pe care acest Guvern ia decizii”.

Ce prevede reforma pensiilor speciale

Legea care modifică pensiile magistraților prevede ca vârsta de pensionare pentru aceștia să fie de 65 de ani, introducerea unui nou plafon și reglementarea modului de actualizare a pensiilor aflate în plată.

„Pensiile în magistratură ajung și la 40-50.000 de lei. Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani la sfârșitul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă va crește de la 25 de ani la 35 de ani. Până acum cuantumul pensiei era de 100%, am plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie”, a spus premierul în fața Parlamentului.

