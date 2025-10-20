A început ședința CCR privind pensiile magistraților. Verdictul poate schimba scena politică

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 14:00

Plen CCR FOTO /ccr.ro

Reforma pensiilor magistraţilor revine luni, 20 octombrie, în atenţia Curţii Constituţionale a României, după două amânări succesive. Judecătorii CCR sunt aşteptaţi să ia o decizie şi în privinţa proiectului privind măsurile fiscale din pachetul doi de redresare a deficitului.

Şedinţa decisivă a început la ora 14:00.

Criticile aduse legii

Obiecţiile de neconstituţionalitate depuse împotriva Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare a resurselor publice au fost amânate anterior de CCR pe 24 septembrie şi 8 octombrie, fiind reprogramate pentru astăzi. Până acum, judecătorii Curţii au respins obiecţiile depuse de parlamentarii din opoziţie la alte proiecte similare, inclusiv la Legea privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi la acte normative din domeniul sănătăţii.

Legea care modifică pensiile magistraţilor, prin care se schimbă substanţial condiţiile de pensionare pentru judecători şi procurori, a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În 4 septembrie, Secţiile Unite ale instanţei supreme au decis, cu unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale. „Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arăta într-un comunicat al ICCJ.

Instanţa supremă subliniază că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”. Principalele motive invocate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări nejustificate, precum şi nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii.

Reacţii din mediul politic

În plan politic, tema a generat declaraţii puternice. Premierul Ilie Bolojan a discutat la începutul lunii despre posibilitatea demisiei în cazul unei decizii negative a CCR, dar a nuanţat că, „dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”. Bolojan a reiterat că, în eventualitatea unei respingeri, problema legitimării proiectelor guvernamentale ar putea fi discutată, însă rămâne optimist că actul normativ va intra în vigoare.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că premierul nu ar trebui să demisioneze, considerând că actuala coaliţie poate funcţiona cel puţin un an sau doi. „Dreptul nu este o ştiinţă exactă. Există interpretări, pentru că dreptul foloseşte limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguităţi, în textele de lege există ambiguităţi, în Constituţie există interpretări care pot să fie diferite. N-a fost o rea-voinţă”, a afirmat Nicuşor Dan.

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a subliniat că nu orice propunere legislativă este obligatoriu să fie constituţională și că nu trebuie să cadă Guvernul de fiecare dată când CCR respinge o lege. „Atunci nu mai avem Curte Constituţională”, a adăugat acesta. În schimb, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că, din punct de vedere al legitimităţii morale, coaliţia va avea o problemă în cazul respingerii legii, acesta fiind singurul proiect considerat o reformă profundă. „E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a spus Hunor.

Reforma propusă prevede o perioadă tranzitorie de 10 ani, după care pensionarea magistraţilor se va face la vârsta de 65 de ani, vechimea în muncă va creşte la 35 de ani, iar cuantumul pensiei va fi plafonat la 70% din ultima remuneraţie netă, în loc de 100% cum era anterior.

