Dan Barna despre desfiintarea pensiilor speciale: "E un proiect pentru urmatorul an si jumatate, doi ani"

"Exista un grup de lucru care discuta cu fiecare categorie profesionala care beneficiaza de pensii speciale care ar fi solutiile. Si ce este cel mai cel mai... as spune comic , dar nu chiar comic, e cumva si amar in egala masura, fiecare e total de acord ca pensiile speciale trebuie eliminate si ca sunt injuste si ca unele sunt mai mari decat venitul pe care l-a avut omul muncind, decat salariul respectiv, ceea ce nu e deloc in regula, toata lumea e de acord cu asta, mai putin cand e vorba de el insusi si de propria categorie. Adica toata lumea spune: da, trebuie eliminate, dar ale noastre nu, pentru ca avem situatia asta. Si toti spun asta", a afirmat Dan Barna, joi seara, la Digi 24. El a adaugat, referindu-se la beneficiarii de pensii speciale , ca "toti pretind ca a lor este indreptatita si ca toate celelalte sunt nejustificate".Intrebat care ar fi termenul la care ar urma sa fie rezolvata problema legata de inechitatile legate de pensiile de serviciu, viceprim-ministru a raspuns ca "e un proiect pentru urmatorul an si jumatate, doi ani".