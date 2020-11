Budai: Imi voi da demisia din Camera Deputatilor in ultima zi de mandat pentru a nu primi pensie speciala

"Refuz pensia speciala de parlamentar. Imi voi da demisia in ultima zi de mandat, astfel incat sa nu intrunesc conditia legala pentru acordarea pensiei speciale. Cum m-as putea uita in ochii parintilor si bunicilor nostri daca as primi o astfel de pensie speciala? Ca deputat am votat in Parlament toate initiativele legislative prin care se anulau, se taiau sau se supraimpozitau pensiile speciale. Mereu a aparut un obstacol, un blocaj", a scris Budai, pe Facebook El a adaugat ca PNL ar fi putut da "pe loc" o ordonanta de urgenta prin care supraimpozitarea pensiilor speciale ar fi intrat imediat in vigoare."Nu au facut-o pentru ca sunt demagogi si, de fapt, tanjesc la aceste pensii nemeritate. Eu nu sunt asa. Refuz pensia speciala din respect pentru toti pensionarii din Botosani si din Romania", a afirmat deputatul PSD.CITESTE SI: Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ. Dan Barna: Haideti sa facem un plen si sa abrogam legea pensiilor speciale