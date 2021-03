Proiectele Fondul suveran de investitii si pensiile speciale ale alesilor, respinse de deputati

Cel mai vechi proiect respins de deputati dateaza din 2007 si se refera la statutul controlorului civil de trafic aerian, dar sunt si 8 proiecte aflate la reexaminare ca urmare a declararii lor neconstitutionale in integralitate, prin decizii ale Curtii Constitutionale.In acest sens, Camera Deputatilor a respins propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, declarata neconstitutionala, care prevedea acordarea unei "indemnizatii pentru limita de varsta" primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor Consiliilor judetene, care indeplinesc varsta standard de pensionare. Un proiect respins este si cel initiat de PSD si fostul presedinte al formatiunii Liviu Dragnea care prevedea infiintarea Fondului suveran de investitii, fiind, de asemenea, declarat neconstitutional.Deputatii au respins si Ordonanta de urgenta 34/2020 care modifica OUG 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, in sensul majorarii limitelor maxime si minime ale sanctiunii contraventionale a amenzii aplicabile persoanelor fizice si persoanelor juridice, precum si stabilirea categoriilor de sanctiuni contraventionale complementare pentru nerespectarea masurilor dispuse. Aceasta ordonanta a fost declarata neconstitutionala de catre CCR Un alt proiect respins ca neconstitutional se refera la reorganizarea ANAF, in sensul revenirii la modul de organizare a administratiilor financiare la nivel judetean, iar altul modifica si completeaza unele acte normative din domeniul sanatatii, in sensul stabilirii unor incompatibilitati ale profesiei de medic, medic dentist si farmacist, modificarii varstei de pensionare a medicilor, introducerea sistemului de telemedicina si reglementarii statutul spitalului republican.Deputatii au mai respins proiectul de lege care are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 10 august ca "Ziua Unitatii Civice", initiat de fostul senator PSD Liviu Pop, precum si proiectele referitoare la infiintarea Centrului Muzeal al Locomotivelor in municipiul Iasi si la introducerea obligativitatii purtarii uniformei scolare de catre elevii din invatamantul de stat.Alte proiecte respinse se refera la modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, la impunerea unor noi restrictii in ceea ce priveste regimul materialelor explozive si la reglementari in domeniul protectiei animalelor utilizate in scopuri stiintifice.Deputatii au respins si un proiect care completa Legea nr.123/2012, in sensul desemnarii ANRE ca autoritate competenta cu stabilirea nivelului minim al stocurilor de gaze pe care furnizorii trebuie sa il inmagazineze, dar si un proiect care viza completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului in sensul ca persoanele fizice si juridice sa poata administra ingrasaminte chimice doar daca detin un program de fertilizare bazat pe analizele chimice ale solului.Un alt proiect respins a fost initiat de fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu si care prevedea instituirea, pentru autoritatile care achizitioneaza mai mult de 10 autoturisme anual, a obligatiei ca un procent de minim 10% din totalul acestora sa fie autoturisme electrice.