Cati pensionari "speciali" sunt in Romania. Pensia medie a acestora este de sase ori mai mare decat suma primita de un pensionar din sistemul public

Pentru cei aproximativ 4,9 milioane de pensionari din sistemul public pensia medie este de 1.500 de lei, a declarat luni seara ministrul Muncii, Raluca Turcan "In momentul de fata avem 9.500 de beneficiari de pensii speciale si pensia medie pentru acestia este undeva de 9.600 de lei, in timp ce in sistemul de pensii publice avem aproximativ 4,9 milioane de pensionari cu o pensie medie de 1.500 de lei si in total in Romania exista aproximativ 2,7 milioane de pensionari care sunt sub nivelul pensiei medii. Normal ca toata lumea resimte ca o inechitate ceea ce s-a intamplat in timp prin vot in Parlament pe sistemul de legi speciale", a subliniat ministrul Muncii, la Realitatea Plus.Aceasta a precizat, in context, ca pensiile si veniturile trebuie sa creasca echitabil, iar in materie de pensii trebuie urmarit principiul contributivitatii. Potrivit ministrului de resort, cel mai corect este sa ai contributivitate si stagiu de cotizare astfel incat la munca egala, pregatire egala, conditii si perioada de cotizare egale sa ai si o pensie echitabila.Raluca Turcan a catalogat drept profund inechitabila actuala Lege a pensiilor subliniind, totodata, faptul ca majorarea "din pix" a pensiilor cu 40% a creat un orizont de asteptare care nu poate fi sustinut in actualele conditii bugetare."Politicieni la ceas de alegeri s-au gandit din pix sa spuna ca pensiile trebuie crescute cu 40%, au creat un orizont de asteptare care in conditiile bugetare actuale nu poate fi sustinut. Pentru majorarea pensiilor cu 14% la 1 septembrie anul trecut, efortul bugetar este de circa 8 miliarde de lei. Intreg efortul de combatere a pandemiei a fost de circa 16 miliarde de lei. Aici avem bugete extrem de mari.In materie de pensii trebuie sa te gandesti la intregul efort bugetar, cat de mult pot creste pensiile, cat de echitabila este aceasta majorare si noi optam pentru o formula in care sa creasca mai repede pensiile mai mici si sa le ajunga din urma pe cele care au crescut mai repede, si sa punem un pic degetul si pe pensiile speciale. Cu toate ca nu sunt multi beneficiari, aproximativ 9.500, exista atata inechitate creata incat toata societatea uneori parca tinde sa uite de probleme le zilnice, de nivelul scazut al pensiilor, si sa spuna da de ce?", a afirmat ministrul citat.Pe de alta parte, Turcan a anuntat ca intr-un an si jumatate aproximativ 5 milioane de dosare de pensii ar putea fi puse in format electronic, iar ulterior vor intra la recalculare.In prezent, sunt aproximativ 250.000 de pensii de agricultori in format letric, dosare care vor fi luate pe rand pentru a introduce datele in format electronic. Alte 3,6 milioane de dosare sunt intr-un format "semi-invechit", iar 1,3 milioane intr-un format care poate fi preluat mai repede."Avem aproximativ 250.000 de pensii de agricultori in format letric. Daca cineva si-ar fi dorit sa le recalculeze ar fi trebuit sa se gandeasca sa le puna in format electronic astfel incat toate datele sa fie introduse. 250.000 de dosare vor fi luate unul cate unul. Mi-am propus in fiecare saptamana sa fiu la casele de pensii in teritoriu sa vad cum decurge acest proces. Mai avem 3,6 milioane de dosare intr-un format semi-invechit si 1,3 milioane de dosare intr-un format care ar putea fi preluat mai repede.Acest efort am vrea sa il facem intr-un an si jumatate, incercand ca pe fonduri europene sa suplimentam capacitatea caselor judetele de pensii. Intr-un an si jumatate aceste aproximativ 5 milioane de dosare sa fie puse in format electronic si ulterior sa intre la recalculare, procedura care dureaza foarte putin. S-a mai facut un asemenea efort intre 2005 si 2008, in trei ani de zile s-au recalculat un milion de pensii, atat", a mai spus ministrul Muncii.