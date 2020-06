Proiectul privind impozitarea pensiilor speciale va fi introdus joi si in plenul reunit al Parlamentului

Ziare.

"Pentru ca in aceasta lege () se face referire inclusiv la categoria parlamentari , pentru a nu exista niciun fel de dubiu de neconstitutionalitate, va propun ca maine (joi - n.r), in plenul reunit, sa introducem acest proiect la plenul reunit strict pentru articolul care face referire la parlamentari.Asa cum stiti, pentru parlamentari e nevoie de un plen comun care sa modifice Statutul parlamentarilor. Presedintele Comisiei de statut este aici, maine dimineata va face sedinta, iar pentru acest articol plenul reunit sa dea din nou un vot.In acest fel avem o lege constitutionala prin care eliminam toate pensiile speciale din Romania", a spus liderul deputatilor PSD , Alfred Simonis, in plenul Camerei Deputatilor.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu , a mentionat ca joi dimineata se vor reuni Birourile permanente ale Parlamentului pentru a introduce pe ordinea de zi acest proiect.