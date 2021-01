Protest pe schiuri in Poiana Brasov: "Taiati pensiile speciale, nu padurile"

Membrii Declic vor cobori pe partie, pe schiuri, cu un banner cu mesajul "Taiati pensiile speciale, nu padurile!", pentru a atrage atentia Parlamentului si Guvernului asupra a doua probleme majore nerezolvate - taierea pensiilor speciale uriase si salvarea padurilor de la taieri ilegale masive, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES."Comunitatea Declic le cere politicienilor sa nu mai fie alunecosi si sa treaca la treaba: taiati pensiile speciale si salvati padurile! Acum, la inceput de mandat , e momentul sa va asumati aceste doua prioritati si sa prezentati un calendar clar. Altfel, ne vom trezi ca iar vor fi abandonate, asa cum s-a tot intamplat in ultimii ani", a declarat Catalina Hoparteanu, campaigner Declic.In plus, in cadrul protestului de sambata, din Poiana Brasov, un alt banner de mari dimensiuni, cu o suprafata de 30 de metri patrati, va fi intins pe zapada , intr-un punct de maxima vizibilitate, cu mesajul ''Taiati pensiile speciale, nu padurile!", precizeaza sursa citata.Reprezentantii Declic vor imparti participantilor la protest si schiorilor de pe partia Drumul Rosu veste, masti si stickere cu mesajul actiunii.CITESTE SI: Fostul baron PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu, judecat pentru realizarea unor lucrari la obiective care nu apartineau CJ: Herghelia Mangalia si malul lacului Corbu