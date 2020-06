Unanimitate in Camera Deputatilor: Persoanele condamnate pentru spaga si trafic de influenta nu beneficiaza de pensie de serviciu

Ziare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea mai multor acte normative, in sensul instituirii unor prevederi potrivit carora persoanele condamnate pentru infractiuni de coruptie sa nu beneficieze de pensie de serviciu."Nu beneficiaza de pensia de serviciu personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica, precum si tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor, care au fost condamnati definitiv pentru comiterea unei infractiuni de coruptie dintre cele prevazute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, daca infractiunea a fost savarsita in calitatea pentru care persoana beneficiaza/ar putea beneficia de pensie de serviciu", prevede textul adoptat.De asemenea, "nu beneficiaza de pensia de serviciu militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care au fost condamnati definitiv pentru comiterea unei infractiuni de coruptie dintre cele prevazute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, daca infractiunea a fost savarsita in calitatea pentru care persoana beneficiaza/ar putea beneficia de pensie de serviciu".Potrivit celor adoptate, nu vor beneficia de pensia de serviciu functionarii publici parlamentari din structurile de specialitate ale Parlamentului, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, precum si personalul incadrat pe functii de executie specifice, judecatorii Curtii Constitutionale, personalul aeronautic civil navigant profesionist, membrii Curtii de Conturi, persoanele care au indeplinit functia de consilier de conturi, precum si persoanele care au indeplinit functia de auditor public extern in cadrul Curtii de Conturi, care au fost condamnati definitiv pentru comiterea unei infractiuni de coruptie dintre cele prevazute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, "daca infractiunea a fost savarsita in calitatea pentru care persoana beneficiaza/ar putea beneficia de pensie de serviciu".Camera Deputatilor este for decizional.