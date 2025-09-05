Ministrul Muncii, întrebat dacă vor fi bani pentru pensii până la sfârșitul anului: "Banii sunt și vor fi dacă vom face niște economii"

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 23:51
Ministrul Muncii, întrebat dacă vor fi bani pentru pensii până la sfârșitul anului: "Banii sunt și vor fi dacă vom face niște economii"
Florin Manole, ministrul Muncii - Foto:Facebook / Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul anului 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, cât şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 de euro pe care o plătea unui privat pentru un sediu.

Florin Manole a fost întrebat, joi, 4 septembrie, la Antena 3, dacă Ministerul Muncii are bani de pensii până la sfârşitul anului 2025.

”Întotdeauna va avea”, a răspuns ministrul Muncii.

El a fost întrebat despre banii pentru pensii în contextul în care mai multe ministere au afirmat că nu mai au bani de salarii până la sfârşitul anului.

”S-au mai spus lucrurile astea şi în alte dăţi. Şi banii au fost. Banii sunt şi vor fi dacă vom face nişte economii şi vom face nişte economii anul ăsta. Vom face economii de la unele investiţii care pot aştepta să fie implementate şi anul viitor. Vom face o economie din cheltuielile ministerelor. Vă dau un exemplu. Renunţăm în câteva zile la o chirie de 30.000 de euro pe care o plăteam unui privat pentru un sediu. Am găsit soluţie şi putem să acomodăm colegii noştri care lucrau acolo în alte părţi, astfel încât fie să plătim RAAPPS-ului o sumă în plus, fie să găsim o soluţie în interiorul clădirilor pe care le avem. Avem o clădire pe care o putem renova cu puţini bani. Şi asta ne va ajuta să punem acolo suficiente birouri şi să economisim foarte mult decât dacă am fi plătit chirii,” a explicat Florin Manole.

