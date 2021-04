Turcan vrea digitalizarea dosarelor de pensii. Ea a gasit sute de mii de dosare cu sina

"Subiectul pensii a fost subiect predilect de campanie electorala. Dar ajunsa in mandat, am constatat ca inclusiv pe partea de pensii s-a facut foarte putin. Si o sa va dau un exemplu concret pentru a intelege: li s-a spus celor aproximativ cinci milioane de pensionari ca de la 1 septembrie 2021 pensiile vor creste cu 40%. Aproape ca ati fi crezut ca e posibil sa se intample lucrul acesta. Si eu am crezut, va spun cu sinceritate, dar am constatat ca, pentru a putea majora toate pensiile cu 40%, ai nevoie de digitalizarea tuturor dosarelor de pensii, astfel incat ele sa fie intr-un format electronic si sa li se aplice o formula de calcul ca ulterior sa se intample recalcularea pensiilor. Si ce sa vezi: 250.000 de dosare de pensii in Romania arata asa: dosar cu sina. Va intreb: cum puteau fi operate modificari pe dosare cu sina? Sa ne raspunda cei care au vandut iluzii ani la rand. 1,3 milioane de dosare se afla intr-un format digital, dar primitiv si restul dosarelor intr-un format nitel mai avansat dar, atentie, incompatibil intre Casele judetene de pensii intre ele si de foarte multe ori cu nesincronizari intre Casele judetene de pensii si Casa Nationala de Pensii. Cam asa arata sistemul de pensii in Romania pana sa incepem acest proces fara precedent (de recalculare a pensiilor - n.r.)", a afirmat ministrul Muncii, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Valcea. Raluca Turcan a criticat actuala lege a pensiilor despre care a spus ca a dus la "risipa banului public"."Am constatat ca, pana la acest moment, doar pe anul acesta platile pentru asistenta juridica pentru o singura Casa Judeteana de Pensii, si anume din Valcea, au fost de 250.000 de lei, doar pentru Casa Judeteana de Pensii Valcea, pana la acest moment. Anul trecut, pe tot anul, platile pentru asistenta juridica, adica onorariile avocatilor, au fost de peste 500.000 de lei. Asta pentru a avea o dimensiune a risipei de bani publici, a inechitatilor existente pe legislatia pensiilor si a necesitatii finalizarii cu succes a acestui proces pe care noi l-am inceput", a mai afirmat Raluca Turcan