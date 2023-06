Contradicțiile, uneori, pot duce la progres în politică… este un pic mai greu. Demnitate protejată și nivel de trai garantat, doar pentru unii. Magistrații au numai drepturi, pe care și le arogă în virtutea competențelor date de poziția lor de putere în statul român. Cine plătește? Pentru că domniile lor consumă.

Am asistat cu amărăciune la jocul penibil din Parlament, în legătură cu pensiile speciale, promisiunea d-lui Marcel Ciolacu, că va fi aprobată legea înaintea vacanței parlamentare.

În focul dezbaterilor, care mai de care mai partizană, cu încâlceli de măsuri, ba pentru pensiile parlamentarilor, ba ale magistraților, ba ale militarilor, s-a reușit să se facă un ghiveci greu digerabil până și pentru stomacurile mai puțin pretențioase ca cele ale politicienilor actuali, care numai mândri nu pot fi de consecințele legilor emise în trecut și care astăzi trebuie refăcute pentru că sfidează complet starea unei națiuni sărăcite și ajunsă la disperare din cauza proastei conduceri a clasei politice. Nu este locul și cazul de comentat alocuțiunile cu ocazia votului, din păcate… asta este țara, asta au votat concetățenii mei. Dreptul lor.

Pe fondul dezbaterii asupra legii pensiilor speciale, mai vine și dl. Rareș Bogdan și ne anunță că nu este de acord că românii sunt sclavi moderni, cum a declarat viitorul premier dl. Marcel Ciolacu în discursul de învestire. Argumentațiile d-lui Bogdan, după părerea mea, fiind jenante în justificarea părăsirii țării, a milioane de oameni. Trebuie să dispui de multă ipocrizie să afirmi că: “Consider că românii au plecat din considerente economice. Nici nu se simt sclavi. Nici nu sunt sclavi, sunt plătiți pentru munca lor”, a afirmat Rareș Bogdan.

Considerentele economice, în accepția domniei sale, ar fi niște canoane venite din neant, nu generate de politicienii contemporani, care numai la bunăstarea poporului se gândesc. De asta am ajuns unde suntem azi. Și cum a adunat în declarație, rezultă că sunt peste 5 milioane, numai comunitățile mari în vreo 4 țări. Oare toți și-au dorit “un pic mai bine?”, că așa s-ar justifică considerentul economic al d-lui Bogdan. Este greu de crezut că, dintr-o dată, 5 milioane de oameni și-au luat lumea în cap și au plecat pentru că vroiau lux, iar aici acasă nu trăiau decât bine. Cum ar fi putut să se gândească europarlamentarul nostru, că justa apreciere a muncii, singura marfă pe care o poate vinde cetățeanul român, trebuie prețuită, plătită civilizat, nu cu nivelul înjositor, practicat de toți politicienii ajunși la guvernare acasă. Problema celor 6 milioane și ceva, cred eu că este cifra mai aproape de realitate, este că ei nu mai puteau supraviețui cu nivelul de salarizare românesc. Am mai spus, dacă vedeți aprecierea valorii muncii în Germania, la necalificați se plătesc 12,40 Euro/oră, și sindicatele vor mai mult, pentru dificultățile energetice, inflație, etc. Comparați cu 2 Euro și ceva, la salariul minim actual de la noi, și vedeți diferența de abordare. Nu de productivitate sau alte trucuri statistice, sub care se acoperă fariseii macroeconomisti, plini de ei, dar fără să fi avut niciodată în gând că ar putea ajuta acest popor s-o ducă mai bine. Cum să afirmi că pentru munca lor, diaspora este plătită just. Cine le apară drepturile celor mai mulți, încorsetați de regulile stricte, uneori necunoscute pentru ei, în care angajatorii fac legea și plătesc cât cred ei. Nu a auzit dl Rareș Bogdan de dormitoare cu 12 oameni sau mai mult, plecați la abatoare în Germania, nu a auzit de bătaia de joc făcută de proprietarii de plantații din Italia și Spania, la care îi supun pe cei veniți să poată câștigă ceva să trimită acasă, căci în țară au desființat tot ce mai putea produce ceva. S-a dus vreun europarlamentar să vadă condițiile de muncă la care sunt supuși cetățenii români. Dacă da, unde este raportul către Comisia Europeană sau Parlamentul European. Nu? Că de asta suntem membrii UE, să fim egali. Dl. Marcel Ciolacu, când a enunțat termenul de “sclavi moderni”, a fost delicat, dar a avut dreptate, pentru că nimeni nu a făcut nimic când cei plecați la muncă afară, nu au fost tratați ca cetățeni UE. Și bineînțeles că patronii din vest știau asta și că în economia de piață, promovată și de dl. Cîțu, și alții ca el (vezi liberalizarea pieței de energie și gaze, cu consecințele care se simt și astăzi), nu există morală, nu există echitate, este care pe care, fără scrupule. Regulile după care se desfășoară procesul economic în vest nu se aplică și migranților, mai ales migranților economici (poate de la asta s-a inspirat dl. Rareș Bogdan, când a afirmat - pe considerente “economice”). Se mai lauda că primim subvenții de la UE pentru agricultură. Mai bine nu deschidea discuția. Cât este subvenția în Franța, Țările de Jos, Belgia, Germania, și cât este în România? Suntem membri ai UE din 2007. De ce tratamentul asta discriminator, că doar pământul lor nu înghite de 4 ori mai mult îngrășământ, fertilizatori și altele, iar la noi recolta crește singură, nici apă nu-i trebuie. Curată concurență echitabilă.

Ce au făcut parlamentarii români de la Parlamentul European, pentru agricultura locală care ar putea hrăni jumătate din Europa, de venituri nu mai spun, acum mâncarea este la mare preț peste tot. Frumos este să perorezi când îți apare un subiect atrăgător la orizont, dar dacă nu înțelegi că totul este contextual și nu poți judeca o situație metafizic, cum încearcă dl. Bogdan să justifice exodul forței de muncă în vest, ai ocazia să primești replici la care nu cred că poți ține fruntea sus, că toți știm care-i adevărul. Numai că unii îl dozează, ca să parafrazez una din numeroasele definiții ale diplomației. De minciuni, n-a auzit nimeni…

Pentru moment, s-a uitat de noua lege a pensiilor pentru cei 4,7 milioane de seniori, cei de la Ministerul Muncii s-au străduit, în frunte cu cel mai competent ministru al lor, dl. Marius Budăi, să amestece așa de tare pensiile de serviciu ale militarilor cu pensiile magistraților, cu pensiile parlamentarilor, cu pensiile personalului Parlamentului, cu cei din sănătate, căi ferate (ar fi vrut și cu cei din învățământ dar s-a terminat mai devreme decât le-ar fi fost de folos domniilor lor), termenul de 15 iulie, când a promis dl. Budăi că va fi gata legea pensiilor, probabil fiind mobilizator pentru personalul auxiliar din Ministrul Muncii, că trebuie să șteargă praful și să facă curat toată vara, că se lucrează… ce mai contează că au întârziat 6 luni, până acum. M-aș bucura să văd că am judecat subiectiv, și că legea va intra în dezbatere publică, ca până la 1 septembrie să fie gata de introdus în Parlament.

De multe ori, în puținele momente de meditație, mă gândeam, dacă, în anii ’80, atunci când am făcut locomotive pentru vreo 12 țări, să fi ascuns și eu contractorii de pornire, și să negociez cu guvernul salariul și pensia mea, pe măsura prețului obținut la export, din vânzarea acestor locomotive.

Și ca mine, fiecare inginer, tehnician sau muncitor, să fi condiționat salariul de diverse artificii, din simplul motiv că fără noi nu se puteau realiza, întâi, și apoi exporta utilaje complexe, mobilă, alimente, chimicale și altele, din care țara asta a încasat bani, de care și-au bătut joc politicienii aflați la putere din 1990 încoace.

Este greu de justificat de ce este necesar ca magistrații să fie remunerați cu 15.000-20.000 lei/lună pentru activitatea prestată, și la pensie (înainte de 50 de ani…) să primească pensii din cuantumuri subiective, aranjate din pix, cu sporuri sau prime de tot felul, rezultând pensii de 20-30.000 lei/luna, din care partea de contributivitate este de 5-6.000 lei. S-a invocat în media, că magistrații trebuie protejați de corupția provocată de inculpați veroși, puși pe rele, care, ca să scape de pedepse, încearcă să-i mituiască cu 100-200 de mii. Iar magistrații, având salariile acestea, nu mai pot fi așa ușor de corupt. Eu nu cred că trăim în aceiași lume. Cum adică? Ca să nu mă las corupt, trebuie să primesc o compensare de la stat, să-mi fac profesia, și la pensie să mai primesc încă ceva în plus, că am fost privat de drepturi, pe care ceilalți le au (liberă asociere și altele asemenea, vai mama lor…). Atunci revin la întrebarea, dacă eu, care am creat venit național țării ăsteia, din care s-au plătit și magistrații, și doctorii, pe lângă alții, nu puneam contactorul de pornire al locomotivei până nu primeam un salariu pe măsură valorii exportului realizat, ce s-ar fi ales de țara asta? O locomotivă costa la acea vreme, cca 15-19 milioane lei și se vindea la export cu 2,5-3,2 milioane dolari (de curs de revenire, mai știu cei de-o vârstă cu mine, media era de 15 lei/$), deci aveam de unde să cer, la ce curs de revenire se realizau locomotivele. “Greșeala” mea a fost că, atunci când am fost la facultate, când trebuia să învăț, învățam, așa am reușit să fiu apreciat de corpul profesoral, și nu puteam să mă prezint la examene, colocvii sau seminarii fără să fiu pregătit (nu conștiința, cei 7 ani de acasă). Asta a fost prima greșeală, pentru că am înțeles că, din munca mea trebuie să asigur și altor profesii sursele de finanțare, pentru că așa merge economia. Și m-am străduit, nu mult, vreo 45 de ani.

A doua “greșeală” a fost că am făcut cei 7 ani de acasă, la zi, n-am sărit nici o etapă. Respectul și bunul simț au fost primele lecții predate de mama mea, care deși era o femeie simplă (școala pentru ea s-a terminat în clasa a 7-a, frații ei au considerat că trebuie să muncească, nu aveau bani să-i plătească liceul, prin anii ’30. Orfană fiind, putea să meargă la liceul Elena Doamna, dar cel mai mare frate s-a opus), știa foarte multe, citind singură, insuflându-mi și mie dorința de a ști cât mai mult, sa am respect față de cei din jur, și rezistență față de greutățile vieții.

Din cauza acestor două “greșeli”, nu mi-am permis niciodată să mă gândesc ce aș putea condiționa în activitatea mea să obțin ceva foloase. Pentru că descrierea activității era de la început cunoscută, salariul de la început acceptat (nu aveai încotro). Și atunci stau și mă întreb, de ce acum, în democrație, când libertatea este mai mare ca niciodată, trebuie să existe clase privilegiate, plătite din bugetul statului (de la noi toți), nu oricum cu 6-8.000 Euro/lună pensie, pentru profesia de magistrat, iar la cea de inginer să rămână 2-3000 lei/lună, pentru că nu are nici o pârghie cu care să poată condiționa existența vreunui sistem. Și mai vedem că, după ce s-au străduit vreo 3 ani să suprime aceste anomalii, de fiecare dată, Curtea Constituțională a declarat inițiativele guvernului sau ale partidelor, drept neconstituționale. Este și firesc. Domnii de la Curtea Constituțională ar fi fost primii care ar fi avut de suferit din cauza tăierii acestor privilegii.

Se întâmplă cu justiția, la fel cum se întâmplă cu autoritățile de reglementare, ANRE, ISCIR, Pompieri, ANCOM, ANRM, CNCAN și multe altele, care, prin înțeleapta gândire a parlamentarilor apropiați de subiect (niciodată interesați…), au găsit ca sursă de finanțare, necontrolată de Curtea de Conturi, contribuții ale firmelor din domeniu, care au nevoie de acești experți în activitatea lor, culmea, pentru a veghea la respectarea legislației specifice, în unele cazuri, de mare risc (vezi nuclearul), lunar fiind emise facturi către acei agenți economici pentru conformarea la legislația, admirabil gândită pentru finanțarea acestor entități din banii societăților din domeniu (dar, doar pentru cei care apucă aceste sinecuri- un salariu acolo este cam 5-7000 de Euro, nu pe an, lunar. Iar de expertiza experților, nu pot face aprecieri, caci nu sunt vreo autoritate, și nu pot să apreciez munca lor, după rezultate… vom aprecia anul viitor).

La judecători, pentru că se prevalează de principiul separării puterilor în stat, nu se pune problema controalelor financiare, dar ei se alimentează direct de la Bugetul de Stat. Cred că, culmea aberațiilor, gândite de minunații noștri politicieni, ar fi fost să pună inculpații, condamnați definitiv, să plătească salariile magistraților și personalului auxiliar.

Nu am o problemă cu nivelul salariilor și pensiilor din sistemul judecătoresc. Dar așa cum la toate celelalte profesii întâi se varsă la bugetul de pensii și apoi se primește pensia, de ce la magistrați nu au fost prevăzute sume în salariul brut, care să se verse la Bugetul de Pensii, iar de acolo să li se dea cei 80% la care țin așa de mult, pe care nici o altă breaslă nu-i are, dar nu contează, fără ca prin asta să li se modifice prea mult statutul lor și independența, cum am auzit că vociferează unii dintre domniile lor. Ar trebui să realizeze, că 10-12 pensii medii, care îl pot face fericit pe un magistrat pensionar, lasă pe ceilalți cetățeni, și ei pensionari, în fața vitrinelor, ca la muzeu, nu cred că sunt necesare diplome înalte, cred că dacă cei 7 ani de acasă sunt făcuți la zi, s-ar gândi domniile lor la un nivel decent, prin care și bugetul de stat să poată susține rezonabil acest efort, pentru prestația lor în folosul cetățenilor. Și ar obține și respectul atât de necesar profesiei din care fac parte, din partea contribuabililor, pentru judecata corectă, rezonabilă și decentă a situației. Că de aia și-au ales meseria asta, să judece corect și imparțial.

Dacă nu se întâmplă asta, din nou Curtea Constituțională va anula efectele legii abia votate, jalonul din Pilonul 3 nu va putea fi realizat, vom asista la creșterea deficitului, chiar dacă se vor restrânge cheltuielile, cum declara dl. Boloș, că în 5 luni deja am atins 2.54% din PIB. Și fără 3 mld. Euro, tranșa a 3-a din PNRR, chiar este o mare problema pentru funcționarea serviciilor și instituțiilor importante, pentru investițiile ce trebuie realizate în acest an, conform Programului de Guvernare al noului guvern și etapelor din PNRR, care se încheie în 2026.

Vom auzi în septembrie că, din cauza problemelor cu sindicatele din învățământ, din sănătate, cu magistrații, și cu cine va mai urma, căci vara nu s-a terminat, proiectul de lege a pensiilor pentru cei 4.7 milioane de pensionari, va fi amânat pentru trimestrul 1 din 2024, pentru că tot s-a prelungit, prin OUG, aplicarea legii 127/2019 până la 01.01.2024, din decembrie 2022. Și ce le-au mai făcut liberalilor, pentru prorogarea din 2021, pentru septembrie 2023. Dl. Budăi, cred că merge la serviciu deghizat, dacă îl vede lumea pe stradă, s-ar putea să-l întrebe din ce motiv a prelungit calvarul recalculării cu încă 4 luni (dă, că nu dă de la el – o zicală veche din popor), fără măcar să aibă demnitatea să declare public asta, deși aproape în fiecare seară este la TV, numai dânsul și moderatorul știu de ce. Eu nu am înțeles, nici ce caută, nici ce spune. Și am avut mare încredere în dânsul, la începutul mandatului său din 2018, mai ales când a comunicat cum ajunge bugetul de pensii pe 0 în decembrie 2018 și apoi, în ianuarie 2019, intră pe excedent. Însă cu o floare nu se face primăvară, și nici nu ține de cald sau de foame. Așteptările sunt mari. Diferența dintre un lider, om de stat și un politician, sunt faptele, și aici este loc să rămână în istorie. Sau nu. Inteligența, experiența și curajul separă omul de stat de politicianul obscur. Șanse sunt. Deciziile necesită curaj, expertiză și fermitate. Calități de lider, consacrate de istoria recentă. Dacă nu le are…

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

