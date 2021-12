Ghinea îl contrazice pe ministrul Muncii: Majorarea pensiilor nu va fi posibilă fără renunțarea la cele speciale ale clientelei

Vicepreşedintele USR Cristian Ghinea a transmis vineri, 3 decembrie, că majorarea pensiilor nu va putea fi posibilă simultan cu introducerea indemnizaţiilor speciale pentru aleşii locali, astfel încât să fie respectată limita de 9,4% din PIB prevăzută în PNRR.

Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene atrage atenţia asupra faptului că, de la 1 ianuarie, ”mii de foşti primari şi şefi de consilii judeţene” ar urma să primească pensii speciale, în cazul în care Guvernul nu va adopta o ordonanţă de urgenţă care să oprească acest lucru.

”Dacă Guvernul nu dă OUG în următoarele trei săptămâni, de la 1 ianuarie, mii de foşti primari şi şefi de consilii judeţene vor primi pensii speciale. Băgate de PSD în lege anterior. (...) Sunt pensii speciale pentru clientela politică şi evident că dacă le bagi pe astea în plată şi creşti şi celelalte pensii speciale nu mai ai spaţiu de crescut pensiile celorlalţi români. De asta se smiorcăie Budăi: trebuie să aleagă între pensiile speciale ale clientelei şi crescut pensiile românilor. Românii trebuie să ştie că orice creştere de pensii speciale sau introducere de pensii speciale noi, cum face PSD acum pentru primari, înseamnă imposibilitatea de a creşte pensiile lor”, a scris Ghinea, vineri, pe reţeaua de socializare.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să termine recalcularea pensiilor şi să prezinte o ”formulă statistică fixă” de creştere a acestora. Totodată, să genereze creştere economică, pentru a creşte PIB şi anvelopa pentru pensii.

Fostul ministru invocă raportul anual al OECD conform căruia implementarea PNRR, ”în special a reformelor structurale”, este importantă pentru o creştere sustenabilă. ”În special, reforma sistemelor de pensii şi de impozitare sunt necesare pentru a restabili sustenabilitatea finanţelor publice”, prevede raportul, mai scrie Ghinea.

Reprezentantul USR îi transmite o replică lui Marius Budăi, după ce acesta s-a arătat nemulţumit de faptul că în PNRR este prevăzută o limită de 9,4% din PIB pentru pensii, în condiţiile în care media la nivelul UE ”tinde spre 13%”. Ghinea menţionează că 13% reprezintă o medie, care ”ascunde diferenţe mari” între ţări.

”Aşa pot să spun şi eu că să crească Budăi pensiile la nivelul din Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Irlanda, Slovacia, Cehia. Ar suna bine, dar ar fi o prostie, pentru că toate aceste ţări au cheltuieli cu pensiile/PIB mai mici de 9,4%. Toate cheltuie aproximativ 8%. România are acum o cheltuială pensii/PIB de aproximativ 8%. În linie, deci, cu cele mai multe ţări UE din est. Problema României, şi a altor ţări, este deficitul la fondul de pensii care trebuie acoperit în fiecare an de la bugetul mare al ţării. Ca să acoperi gaura, trebuie să iei bani de la buget, de unde se duce în deficitul bugetar, de unde preocuparea Comisiei pe subiect”, mai scrie vicepreşedintele USR.

Potrivit acestuia, procentul de 9,4% din PIB prevăzut în PNRR ar fi mai mare decât propunerea făcută de Comisia Europeană.

”9,4% este un procent care permite creşterea de pensii acum. Îl provoc pe Budăi (şi pe Ciolacu), în general pe băieţii ăştia care în fiecare zi şurubăresc şi modifică PNRR cu câte ceva, să scrie odată emailul acela la Comisie să ceară modificarea. Chiar vreau să văd negocieri pe pensii/PIB între Budăi şi DG Recovery. Cine crede că m-am dus eu cu un procent aşa pescuit din avion bate câmpii. Au fost propuneri alternative, problema a fost deschisă luni de zile, au existat consultări cu ministerele implicate şi am căzut la pace”, precizează el.

Marius Budăi a anunțat că bugetul Ministerului Muncii are nevoie în 2022 de o suplimentare de 11 miliarde de lei pentru plata pensiilor

”Cu siguranţă bugetul (Ministerului Muncii, n.r.) va trebui suplimentat (anul viitor, n.r.), impactul bugetar va fi discutat în coaliţie şi în Guvern şi cu siguranţă le veţi regăsi în construcţia bugetului pe anul 2022. Este vorba de 11 miliarde pentru pensii, 1,8 - 1,9 miliarde pentru alocaţii, avem vreo 212 milioane pentru a institui cea de-a treisprezecea indemnizaţie pentru persoanele cu dizabilităţi”, a afirmat ministrul Munci..

Marius Budăi a mai precizat că în programul de guvernare nu este cuprinsă o nouă lege a pensiilor, ci modernizarea actualei legi, prioritatea zero a Executivului fiind implementarea pachetului social de la 1 ianuarie 2022.

”După cum ştiţi, prin PNRR stă prinsă o consultanţă pentru o nouă lege a pensiilor sau pentru legea pensiilor şi legea salarizării. În programul de guvernare noi nu am vorbit de o nouă lege a pensiilor, noi vorbim despre modernizarea legii pensiilor actuale şi cu siguranţă dacă vom găsi lucruri care trebuie îndreptate în lege este un lucru foarte bun şi vom pune în aplicare. (...) Am spus şi în programul de guvernare că avem la dispoziţie 120 de zile să stabilim un nou calendar de implementare. Deocamdată prioritatea zero pentru acest guvern, pentru Ministerul Muncii şi pentru această coaliţie este implementarea pachetului social, care trebuie şi este obligatoriu să fie implementat din ianuarie pentru a veni în sprijinul oamenilor şi a traversa această perioadă grea”, a mai spus ministrul, după şedinţa de Guvern, întrebat dacă va exista o nouă lege a pensiilor.

Întrebat când va veni cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor, ministrul Muncii a precizat: ”Nu avem o nouă formulă de recalculare a pensiilor, avem o lege pe care o să o punem în vigoare şi avem un pachet social pe care o să-l punem în vigoare începând cu luna ianuarie 2022”.

El a spus că propunerile membrilor Federaţiei pensionarilor de majorare a pensiilor sunt ”de bun-simţ”.

”Propunerile sunt de bun simţ şi am spus din punctul zero al negocierii programului de guvernare să nu-şi închipuie cineva că noi cu aceste majorări îi vom îmbogăţi pe pensionari. Nu, încercăm doar să creăm un scut în jurul pensionarilor în faţa acestui val de scumpiri năprasnic. Cu siguranţă că pe viitor trebuie să gândim majorări, pentru că nivelul pensiilor din România este mult mai mic faţă de media Uniunii Europene”, a adăugat Budăi.

Ministrul a mai afirmat că în şedinţa de Guvern nu s-a luat o decizie privind prorogarea indemnizaţiilor speciale pentru aleşii locali, care ar urma să intre în plată de anul viitor şi a criticat prevederile din PNRR referitor la procentul din PIB pentru pensii.

”9,4% - aici ar trebui să ne spună fostul ministru care a prins acest lucru în PNRR, în contextul în care media UE cu plata pensiilor din sistemul public este de 13%. De ce USR şi domnul Ghinea i-a vrut săraci pe părinţii şi bunicii noştri, întrebaţi-l pe dumnealui. Nu am spus că există sau nu există (acest pericol de a fi depăşit procentul de 9,4% din PIB -n.r.). Eu critic acest 9,4% prins în PNRR pentru că nu-l înţeleg. De ce UE merge şi tinde spre 13%, are acum 13%, noi prin legea 127 ne-am propus 11,7%, iar domnul Ghinea a spus 9,4%. Eu personal nu înţeleg”, a adăugat Budăi.

Referitor la acordarea sporurilor pentru bugetari, Budăi a menţionat că nu a fost luată nicio decizie.

”Nu este nimic stabilit la această oră vizavi de aceste sporuri şi indemnizaţii”, a mai spus ministrul.