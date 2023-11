.com

Curățenia înainte de Crăciun, făcută și la Ministerul Muncii – să nu se mai întrebe oricine, liberal sau progresist, care sunt sursele de finanțare ale Bugetului de Asigurări Sociale, când au fost parte la îndesarea în Fondul de Pensii, a tuturor definițiilor de retribuții asemănătoare, etimologic doar.

Am văzut ieri discuțiile, mai puțin protocolare, dintre partenerii de coaliție din guvernul României, privind sursele de finanțare pentru proiectul noii legi a pensiilor publice, din care, cel mai șifonat, după părerea mea, a ieșit dl. Boloș.

Pentru păstrarea unei structuri funcționale pe baza de subordonare ierarhică, nu faci frondă asupra unei decizii sensibile, cu implicații profunde în existența națiunii, aruncând responsabilități care îți aparțin, și pe care, zic eu, nu prea le-a rezolvat dl. Boloș, vezi colectatul tuturor agențiilor care trebuie să adune banii pentru funcționarea statului. Și tocmai în ziua în care s-a pus pe ordinea de zi a ședinței de guvern legea pensiilor, dl. Boloș se supără, și aruncă în sarcina șefului ierarhic, obligațiile sale.

Ca de obicei, argumentele, în aceste confruntări, sunt orientate pe orgolii, mai mult, decât pe fapte sau dovezi de necontestat. Dacă era așa de grijuliu să nu mai fie paratrăsnetul PSD-ului din guvern, de ce nu a insistat să se facă simulările la Casa Națională de Pensii, cu toate detaliile deja cunoscute. De ce nu a propus inversarea acțiunilor privind pensiile, întâi rezolvarea inechităților și apoi indexarea tuturor pensiilor. Oricine îi putea spune că, așa putea face economie la alocarea banilor pentru plata pensiilor.

Cred că a înțeles din reacția premierului, că nimeni nu e de neînlocuit, când vine vorba de o lege cu așa mare impact asupra nivelului de trai al unor milioane de oameni.

Aștept cu mare interes planul de măsuri de redresare a încasărilor ANAF, vămi și tot ce are Ministrul Finanțelor, pentru că 27% sau 29%, nu sunt deajuns pentru susținerea cheltuielilor prevăzute în Bugetul de Stat pentru 2023. Și cu transparența, dl. Boloș nu stă prea bine. De ce nu afirmă răspicat în fiecare lună, cât se colectează în Fondul de pensii, pentru că banii intră în Trezoreriile Ministerului Finanțelor, o altă “inspirație genială” a politicienilor la guvernare, cât adaugă domnia sa pentru partea statului, la indemnizațiile, fals numite pensii, pentru agricultori, cei din cooperație, magistrați, armata, siguranță publică, etc. Și după aceea să se întrebe, de unde surse de finanțare. Și dacă nu înțelege așa, îi propun eu, să aducă la Bugetul de pensii, contribuțiile echivalente perioadei legale de muncă, corespunzătoare pensiilor în plată, ale celor care n-au contribuit cu niciun leu, din decizii ale statului, nu din vina lor, și atunci să se întrebe pe unde mai scoate cămașa. Pentru că așa ar fi într-o țară normală, la contribuții egale, pensii egale. Am mai spus-o, nu toți din țara asta suntem săraci cu duhul...Hotărârea și unitatea, sunt lipsuri care ar putea fi remediate ușor, când este voință politică.

Dl. Adrian Izvoranu, director al CPISC, zilele trecute a declarat public, că numai 2,5 milioane, dintre cei 4,76 milioane de pensionari, au contribuit pentru pensiile lor, 1,5 milioane sunt fără nici o contribuție, iar restul sunt cu pensii ocupaționale - o altă minune a celor care știu cum să-și facă viața frumoasă, cu ajutorul unor politicieni dezinteresați, cum altfel…

Când eram la școala celor 7 ani de acasă, mama mea mă antrena pentru viața de adult, punându-mă să o ajut la curățenia casei. Frecatul parchetului cu petrosin, lustruitul cu tălpici de lână, după ce îl ceruiam, încă îmi sunt vii, în memorie. Dar ce era cel mai frumos, din toată zbaterea asta premergătoare sărbătorilor de Crăciun, era că, în casa curată, lustruită, mirosul acela de curățenie, dublat de cel al bucatelor tradiționale, îți dădeau o stare de bucurie, greu de explicat în cuvinte, și chiar simțeai că ești parte a unei sărbători deosebite.

Cred că la Ministerul Muncii, d-na Bucura Oprescu, ar trebui să înceapă curățenia de Crăciun, nu cu petrosin, dar cu voință și pricepere, să scoată o Hotărâre de Guvern sau OUG, juriștii spun ce ar trebui, prin care să curețe Fondul de Pensii de toate suplimentările introduse cu furca de politicieni, bine intenționați, care s-au gândit numai la bunăstarea poporului care i-a ales…

Pentru că, dacă sunt numai 2,5 milioane de contribuții reale la Bugetul de Pensii și se plătesc pensii pentru cca. 4,76 milioane de pensionari, e grav. Și, mă rog, de ce ar trebui să roșească d-na Bucura Oprescu, la întrebările legitime ale jurnaliștilor, privind sursele de finanțare pentru plata pensiilor, când ar fi putut declara, calm și apăsat, că Bugetul de pensii este sustenabil, fără a fi în pericol de a nu fi alimentat. Dacă ar fi avut în custodia sa, colectarea fondurilor la Bugetul de pensii. Cu alte cuvinte, dă-i ministrului responsabilitate deplină, și apoi trage-l la răspundere.

D-na Pârcălabu, fosta președinta a CNPP, a răspuns foarte elegant, la o întrebare a jurnaliștilor, privind sustenabilitatea noii legi a pensiilor, afirmând, articulat, că înainte, Casele de pensii colectau banii aferenți asigurărilor sociale în conturile lor. Au venit niște domni (nu de pe stradă, zic eu), au modificat această stare, care funcționa bine, și nu erau probleme cu plata pensiilor, ba chiar erau și excedente vărsate la Bugetul de stat, și au luat această responsabilitate de la Casele de Pensii, au mutat-o la Trezoreriile Ministerului Finanțelor. Și de atunci, au apărut și probleme cu deficitul de încasări la Bugetul de pensii, și s-a oprit aici, cu pauze în discurs, fără să ne spună dacă, nu cumva, sunt și distribuiri colaterale din acest fond, înainte de a fi transferat la Casele de Pensii. Cine știe să asculte un discurs politic, sunt convins că a înțeles clar, ce a dorit d-na Pârcălabu să transmită. Păcat că nu mai este în lanțul decizional, bine măcar că este solicitată de cabinetul premierului, pentru opinii.

Mai e nevoie să readuc în discuție cazul cu d-na Raluca Țurcan, când cu excedentul la fondul de pensii, de 3 miliarde lei, transferat în contul premierului pentru plăți urgente, în august 2021? Cum e posibil să ai deficit, când altădată ai avut excedent important. Doar nu e “alba-neagra”!

Curățenia făcută în gestionarea Bugetului de pensii nu merită să fie întârziată, pentru că vor apărea vârfuri de pensionări, în următorii ani, consecința decretelor vremii, din anii ’60, care vor crea dezechilibre mari în piața forței de muncă. Ca să se poată lua decizii corecte și constructive, trebuie ca lucrurile să fie clare, așezate la locul lor, după contribuții, nu alte criterii subiective, ce dau naștere la interpretări. Și mai ales, este necesar de pus accent pe politici salariale atractive, care să mărească masa de salariați activi, pe proiecte mari de dezvoltare economică, nu pe încurajarea consumului ca formă de creștere a PIB, fără o corelare între plata forței de muncă și costurile pentru utilități, carburanți, bunuri de consum. Caz contrar, dl. Boloș sau cine o fi acolo la Ministerul Finanțelor, va fi și mai supărăcios, iar dacă nu știe să gestioneze resursele din subordine, premierul de atunci, nu va mai ezita, cum a făcut dl. Ciolacu acum, și va sancționa dur orice insubordonare, iar certurile din stratosfera politicii nu vor conteni, pentru că în ceață și în haos, se fură cel mai bine. Dacă nu credeți, aștept răspuns și explicații, la întrebarea “unde e industria anilor ’90?”

Sunt convins că de Crăciun, se va simți mirosul de curățenie și în Fondul de pensii, dacă se apucă acum de treabă, echipa din acest Minister al Muncii, important pentru milioane de cetățeni. Să se redea personalitatea juridică deplină Caselor de Pensii Publice, conform rolului pentru care au fost înființate, să mai lăsăm echilibrarea bugetului să se facă firesc, din încasări ale ANAF, vămi, administrații fiscale teritoriale. Numai așa, cu lucrurile așezate în matca lor firească, vom putea rezista la încercările globale, care nu ne vor ocoli. Caci de cele interne, încercăm să ne ferim, singuri. O dată la 4 ani… Spor la curățenie!

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

