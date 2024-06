Dilema recalculării pensiilor în contextul eforturilor guvernanților de a respecta calendarul, conform legii 360/2024

De câteva luni bune, pe canale media diverse, video și online, am fost asaltați cu știri, despre cum se vor majora pensiile după recalculare, cum au crescut ele după indexarea din ianuarie a.c., ce avantaje vor avea pensionarii care au muncit mai mult. Ce mai! O viață plină de bucurii îi așteaptă pe beneficiarii legii 360/2024, după 1 septembrie 2024.

Mi-e greu să înțeleg de ce a fost trimis în media din canalele de știri, dl. președinte la CNPP, care ne-a asigurat încă din 2023 că toate pensiile vor fi recalculate, toate dosarele vor fi digitalizate -prima promisiune a domniei sale, a fost că finalizează procesul în 30.08.2023 – că punctele de stabilitate vor aduce avantaje deosebite pensionarilor, fiecare interviu fiind încheiat cu asigurarea că toate deciziile de recalculare vor fi emise și trimise către beneficiari, începând cu luna mai a.c. chiar. Oricum, spunea domnia sa, toate pensiile se vor plăti recalculate, începând cu 1 septembrie.

A trecut luna mai, a venit și iunie, iar deciziile încă mai sunt în faza de concept sau pe drum spre Casele de Pensii Județene sau de sector. Mai nou, răuvoitori, cum altfel, s-au trezit să publice informații cum că procesul de recalculare la unele case județene este întârziat, din diverse motive - lipsă tehnică de calcul modernă pentru aplicarea softului, lipsă de expertiză managerială pe lanțul de decizie al Caselor de Pensii. Nu cred că se poate include aici și lipsa de personal calificat pentru aplicare, pentru că cei 1000 de specialiști au fost anunțați de pe vremea d-nei Țurcan. Ce au făcut aceia timp de trei ani, mi-e greu să înțeleg, dar neavând informații despre sistemul informatic de la pensii, nu-mi permit să exprim judecați de valoare pe temă.

Și mai tot aud în dezbaterile TV cum ni se majorează nouă pensiile, din respect față de munca depusă în timpul activității profesionale a fiecăruia. Bineînțeles, datorită acestei guvernări de stabilitate, care a reușit să aloce banii necesari măririi pensiilor pentru recalculare.

Mi-am permis să fac introducerea de mai sus pentru a justifica opinia mea despre această problema esențială pentru mulți dintre pensionari.

Opinia mea despre “eforturile “ responsabililor din domeniu este că, în limitele a ce a mai rămas din Bugetul de Pensii, încărcat cu tot felul de forme de indemnizare/recompensare a activităților salariaților din cooperație, agricultură, magistratură, după ce era comunicată inflația de acum 2 ani de către INS, se proceda la indexarea pensiilor. Niciodată procentul comunicat de INS nu se apropia măcar de cel real din economia reală, pe care toți am trăit-o. Și suportat-o. Și după doi ani, era acordată o indexare pentru acoperirea inflației, vezi doamne, pentru creșterea nivelului de trai, și așa scăzut, vai mama lui, al pensionarilor. Păi, doamnelor și domnilor, după doi ani în care eu am suportat elucubrațiile fiecărui guvernant care, prin măsurile luate, au generat inflația galopantă din ultimii ani, eu plătind timp de doi ani prețuri majorate, în al treilea an când ar fi trebuit să-mi fie indexat venitul din pensie, mi se spune că inflația a fost cu 3-5 procente mai mică decât ce am trăit eu în piața reală, iar despre cei 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie… liniște, că se lucrează cu cifre. Și asta, dumneavoastră numiți asta majorarea pensiilor? A părinților şi bunicilor unui domn, care la fiecare invitație video nu uita să menționeze grija dumnealui față de…

Dacă mai amintesc și inepțiile introduse cu plafonările mirobolante ale d-lui V. Popescu, fostul ministru al energiei, care au dus la adevărate tragedii în multe familii, nu numai de pensionari, o să zică cineva că am ceva cu coaliția, aflată la guvernare pentru stabilitatea țării, nu pentru noi, contribuabilii.

Nu am nimic cu niciun demnitar numit sau ales, atât timp cât își îndeplinește cu simț de răspundere atribuțiile din fișa postului, luând decizii în favoarea românilor, pentru bunăstarea acestora, nu pentru a păstra echilibre macro-economice iluzorii, care ne-au adus în starea pauperă actuală.

Nu noi, cetățenii acestei țări, am decis că nu mai avem nevoie de industrie, nu noi am desființat fabrici mari, unele extrem de bine dotate, vânzându-le pe sume derizorii, trimițând la fier vechi utilaje, linii de montaj automatizate, demolând hale industriale masive, pentru a construi blocuri de locuințe. Ce s-a pus în loc?

Dacă anul acesta s-a remarcat, inclusiv de BNR, că s-a modificat profilul veniturilor la Bugetul de Stat, crescând procentul încasat, urmare a investițiilor, în ceilalți ani veniturile statului s-au asigurat exclusiv din consum. Inclusiv inflația a contribuit la încasarea mai multor bani la buget. Și compensații sau indexări… ei na, știți bine că bugetul nu are de unde.

Oricum, încasările MF sunt și în acest an în suferință, deși sunt cu 5-7% mai mari decât anul trecut. Dar suntem codașii Europei la încasările la Buget, iar ANAF se tot reformează, se digitalizează, și tot așa… doar năravul nu și-l schimbă. Neîncasările din TVA țin ponderea la nerealizări, iar nimeni nu poate face nimic. Destinul asta implacabil, e parcă rupt din tragediile antice grecești.

Iar peste toate astea, voci “binevoitoare” din media, ne informează că știu dumnealor din surse, că nu sunt bani pentru recalcularea pensiilor, că nu sunt bani pentru creșterea salarială programată pentru anul în curs, și nu dau nici o șansă celor de la guvernare pentru rezolvarea problemei.

La aceste discursuri, d-na ministru al muncii și subalternii dumneaei, ne asigură… “că punctele de stabilitate se vor acorda celor care le merită, că 3,5 milioane de pensii vor crește cu valori majore (dacă nu vor fi mâncate de inflația stranie din acest an - deși INS anunță că tot scade, prețurile de la raft cresc în fiecare săptămână. Curat echilibru…)”, dar nu ne spune nimic de stadiile digitalizării dosarelor, nu ne spune, dacă suma de 138 milioane Euro, cât s-a vehiculat în presă că a costat softul de recalculare a pensiilor, a fost judicios cheltuită, ajungând pentru toate UAT-urile implicate în proces. Nu ne-a spus ce a constatat din analiza componenței și structurii Bugetului de Pensii, câte categorii sunt pe contributivitate, câte sunt introduse pe motiv de similitudine în termeni (bănuiesc că literari), câte trebuiesc alimentate de la bugetul de stat, toate datorită deciziilor politice inspirate ale onorabililor – vezi procentul de corecție de 1.41% acordat din 2020 încoace, de l-a determinat și pe dl. Johannis să-și depună acum dosarul de pensionare, nu la sfârșitul mandatului prezidențial.

Și mai aud specialiști în dreptul pensiilor, care căinează pe cei 1,7 milioane de pensionari, care nu iau nimic la recalcularea asta, uitând să ne spună dacă tot sunt așa de bine pregătiți, câți dintre aceștia au ieșit la termen, și cu ce coeficient de corecție, corespunzător anului în care au primit decizia. Cred că surpriza ar fi mare, dacă ar avea cineva timp de acest detaliu. Pentru că de asta se cheamă recalculare și nu indexare sau altfel, ca, în principiu, la contribuții egale să rezulte pensii egale.

Vom vedea în momentul primirii acelor decizii, adevărul despre respectarea acelui drept de mai sus.

Până atunci ar fi civilizat să vedem o analiză articulată a sistemului de pensii, cu starea actuală, dotările logistice, de software, conținutul și structura Bugetului de pensii, costurile de exploatare ale CNPP care se consumă tot din acest buget, contribuțiile pe luni, de la Ministerul Finanțelor pentru plata tuturor pensiilor, pe capitole- magistrați - pensii sociale - și altele asemenea fără contribuții din activitate. Mai avem puțin și se termină și luna iunie. Dacă Poșta Română nu mai are capacitatea de a livra acele decizii, când are oficii în toate localitățile țării, cred că nu mai are nimeni așa ceva. Deci scuza că întârzierea s-ar datora lor, cade.

Ca să nu mai spun că, la cei care primesc pensiile pe card, deciziile de recalculare pot fi trimise băncilor, care pentru cele 12 zile cât țin banii pentru pensii (dacă CNPP, așa cum face la Poșta Română, face și la băncile dedicate, plata pensiilor la început de lună), își fac dobânzi suficiente pentru a trimite ei, pe costurile lor, deciziile beneficiarilor.

Mai sunt două luni până la 1 septembrie. Bine ar fi ca amăgirile cu explicații privind procentele punctelor de stabilitate, a treia majorarea pentru diverse retribuții, prime, salarii de sărbători, etc., necuprinse în legislația de până acum (de ce, când pentru ele s-au reținut taxele pentru CAS?...), să înceteze. O informare corectă și onestă ar fi de preferat valului de amăgiri, cât de mult vor crește pensiile pentru unii. Dar mai ales dacă până la data recalculării s-ar face curățenie în Bugetul de Pensii, astfel ca în el să nu mai existe nici o pensie fără contribuția din anii de muncă. Și dacă vreun politician dorește să acorde unor categorii de foști salariați ai cooperației sau agriculturii, pensii, să caute soluții pentru a remite Bugetului de Pensii, sumele aferente celor 25 sau 35 de ani de activitate, corespunzător nivelului de pensie care se dorește. Asta ar face ca echitatea să fie aplicată just, fără discriminări sau preferințe. Şi atunci nu s-ar mai pune problema vreunui deficit la bugetul de Pensii.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

