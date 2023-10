După o viață de muncă, ne-am trezit trădați de cei care ar fi trebuit să ne protejeze. Căci pentru asta i-am votat

Dreptul la pensie este stipulat în Constituția României ca un drept inalienabil pentru care fiecare cetățean are obligația ca, în timpul activității sale, să contribuie la fondul de pensii pentru a-și asigura, după încetarea activității sale, un venit decent cu care să-și poată duce existența, în conformitate cu obligațiile ce-i revin (utilități, medicamente, hrană, îmbrăcăminte, etc.), necesarul minim fiind stabilit, tot prin legislație, de INS, în fiecare an, astfel încât nivelul de trai al pensionarului să fie protejat față de fluctuațiile economiei, din varii motive, independente de acțiunea celor ieșiți din activitate.

Începând cu 1 septembrie a.c., când Legea 127 ar fi trebuit să intre în vigoare, conform primei prorogări a domnului Ludovic Orban, din aprilie 2020, vedem că onorabilii guvernanți, după 6 luni întârziere de la termenul prevăzut pentru promulgarea noii legi a pensiilor - în 30 martie 2023, conform PNRR, ar fi trebuit să fie aprobată noua Lege a Pensiilor, pe elucubrațiile domnului Ghinea – încearcă, palid, să inducă în spațiul public tot felul de propuneri de calcul a punctului de pensie, al rezolvării inechităților și altele, ca și când Legea 127, pe care toți parlamentarii din 2019 au aprobat-o, la care au lucrat o groază de specialiști din Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și ministerele de linie, este desuetă și nu poate fi aplicată. O lege aprobată de Parlament, promulgată de Președintele României, cu care, cel puțin, PSD a câștigat alegerile din 2019, indiferent dacă alta a fost opțiunea Președintelui, pentru formarea guvernului. Și asta, cu votul seniorilor, nu al diasporei.

Nu știu ce mai face dl. Marius Budăi, care ne asigura în noiembrie 2022, că în 30 martie 2023 vom avea o nouă lege a pensiilor, ne asigura, mai apoi, când nu s-a ținut de cuvânt și termenul a trecut, că până în 15 iulie, legea pensiilor va fi pusă în dezbatere publică, ca în 1 septembrie să fie introdusă în Parlament. Uitând să comunice, cum obișnuia domnia sa să spună, că nu mai poate de grija părinților și bunicilor noștri, că în 28 decembrie, cu propria mâna, a semnat prorogarea Legii 127 cu încă 4 luni, până la 1 Ianuarie 2024, fără nici un motiv, altul, decât că nu sunt fonduri pentru rezolvarea inechităților și că încă nu s-au terminat de “digitizat” dosarele de pensii. Motive imputabile pensionarilor… cum altfel. A dispărut din peisajul public ca și când nici n-ar fi fost. Un bărbat de stat, ce mai.

Ce a lăsat în urmă, vedem abia după 2 luni. Se încearcă prin tot felul de vectori, legați ba de sindicate, ba de organizațiile de pensionari, să se afle care este pulsul la propuneri sturlubatice, cu elemente ce creează, după părerea mea, opinii subiective în calcularea pensiilor, fără că vreuna din propunerile vehiculate prin media vizuală sau scrisă, să țină cont de coșul minim pe 2023 măcar, că de 2024 nu poate fi vorba, nu dă INS peste plan în avans, că n-are voie.

Unde ați văzut dumneavoastră vreo corelare între coșul minim, calculat de INS, deși n-ar fi vrut, și valorile vehiculate prin variantele propuse în mass-media. De calculul inflației, dacă ar fi să fie omorâți cei care l-au publicat, sunt convins că mor nevinovați. Oare nu trăim în aceiași țară, unii sunt mai egali decât alții? - Constituția stipulează cumva că noi, pensionarii, trebuie să suportăm fără justă despăgubire, gafele guvernanților? – vezi pensiile speciale, vezi indicele de corecție, adăugat după bunul plac, nu pe considerente factuale, și multe altele. Și noi, cei care n-am beneficiat de aceste mirobolante artificii la lege, trebuie să suportăm cu stoicism incapacitatea guvernanților de a corecta propriile lor greșeli, pentru nu știu care motive. Ba mai tot amână, din ianuarie în martie, și așa mai departe. Câți or mai rămâne, să beneficieze de corectări, numai Dumnezeu știe. Ăsta e respectul pentru munca noastră de o viață, pentru încrederea în social-democrație, cea adevărată, nu simulacrul încercat în ultimii doi ani.

Am înțeles din media, că în octombrie, organizații de pensionari vor ieși în stradă pentru a-și cere drepturile. Mă bucură spiritul civic al acestora, și dacă am să aflu când se întâmplă, voi participa și eu, deși nu cred că se va rezolva ceva cu această formă de protest, absolut justificată și legală, dacă are aprobările Primăriei Capitalei. Totuși, suntem 4,7 milioane, nu chiar o cantitate neglijabilă.

Aflu din presă că cca. 500.000 de cetățeni au revenit în țară, deci a crescut, poate nu cu această valoare, numărul celor care contribuie la fondul de pensii. Ați auzit pe cineva din Ministerul de Finanțe sau al Muncii, care să comunice creșterea încasărilor la Bugetul de pensii? Cred că cea mai indicată pentru această misiune este d-na Raluca Țurcan, care știe bine cum e cu excedentele din bugetul de pensii… Numai pe timpul domniei sale la Ministerul Muncii, s-a întâmplat “minunea”.

Problema procentului de 9,4%, blocajul din timpul d-lui Budăi, din cauza căruia el declara că nu poate rezolva inechitățile între pensii, înțeleg că a dispărut. Ce ne împiedică să punem în vigoare Legea 127 și să terminăm cu inechitățile până în 31 decembrie 2023? Cine are interes că în perioada care vine, când frigul va scoate din buzunarele pensionarilor și mai mulți bani (de unde? – bună întrebare…), să nu aibă compensările care le merită, pentru că au muncit pentru ele, nu au stat cu mâna întinsă. V-am mai spus, am muncit și după ce m-am pensionat, încă 1,7 ani, iar la rectificarea din 2020 mi s-a scris că se va reevalua calculul după intrarea în vigoare a legii 127. Trebuia sa intre în vigoare la 1 Septembrie 2021. De atunci au trecut 3 ani. Și…nimic. Cine îmi dă mie diferența de bani cuvenită pentru activitatea la care am depus 21% din venitul brut în fiecare lună, la coeficient de corecție pe acea perioadă era 1,41, când eu am ieșit la pensie cu coeficient de corecție de 1,15, în 2018? Cine trebuie să plătească pentru nedreptatea asta, că nu sunt numai eu în situația asta. Sigur, nu eu. Eu trebuie să suport lipsa banilor pentru un trai decent, cu singura vină că am avut încredere în instituțiile statului. La caracterul oamenilor, mărturisesc, nu m-am gândit.

Și dacă dl. Ciolacu se mai gândește serios la ce va urma în 2024, ar face bine să accelereze intrarea în vigoare a Legii 127- e prorogată, la fel poate fi pusă în vigoare prin decizie guvernamentală, OUG sau HG, puțin important. Nu patronii de jocuri de noroc sau ai multinaționalelor impozitate or să meargă la vot – și sunt 4 rânduri de alegeri în 2024 – ci noi, cetățenii responsabili cu datoria față de țara noastră, care ne-am achitat obligațiile când a fost cazul, nu am tot amânat, ca dvs. domnilor guvernanți, care am lăsat o țară industrializată, după o viață de muncă, nu vreți să știți cum am supraviețuit pentru asta, nu vreți să știți cum ne-am crescut copiii și să ne facem datoria la locul de muncă. Pe fiecare cetățean, dacă-l întrebați ce a trăit, sigur veți scoate un roman, bestseller. Pentru că fiecare viață a fost și este importantă. Și, din păcate, este una singură.

Este păcat, d-le Marcel Ciolacu, să ascultați numai pe cei care vă sperie că se duce naibii deficitul, dacă reglați problema inechității pensiilor, că nu sunt acumulări la fondul de pensii și trebuie adăugiri de la bugetul de stat.

Provoc Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii, public, să comunice, lunar, oficial, cât se încasează la bugetul de pensii și cât este contribuția de la Bugetul de Stat pentru plata pensiilor curente, cine sunt restanțierii la plata obligațiilor legale. Dar asta să se facă, după ce sunt scoase din bugetul de pensii toate inepțiile introduse, cu pensiile celor din agricultură, cu cooperația, cu toate cele care n-au avut nici o contribuție, vreodată. Există capitole de buget prin care să poată fi plătiți și acei oameni, nu cu această mascaradă prin care acoperiți deficiențe guvernamentale istorice pe seama noastră. Nici oamenii aceia nu au vină, nici noi, cei care am contribuit la Bugetul de Pensii. Lucrul amestecat întotdeauna miroase. Și noi, la vârsta noastră, avem mirosul sensibil. Lucrurile simple sunt totdeauna mai ușor de gestionat. Complicarea lor, duce la suspiciunea că aveți ceva de ascuns. Și dumneavoastră n-aveți nimic de ascuns, cred eu.

Gândiți-va că demnitatea unei națiuni stă în deciziile dumneavoastră. Gândiți-va că viața noastră, a celor ieșiți din câmpul muncii, depinde de rapiditatea cu care decideți ce vreți să faceți cu noi. Unii, poate mai apucă să se bucure de deciziile înțelepte (cum altfel…), chiar dacă vin târziu, alții… n-au mai apucat. Pentru că, dumneavoastră cred că nu înțelegeți, timpul nostru este foarte scurt. Pe mulți nu-i despart de eternitate, decât câteva luni…sau zile. Nu 2 ani și 10 luni de ipocrizii sfruntate, perorate de dl. Budăi și alții ca el, cu aplomb de specialiști în pensii.

Și mai gândiți-va că, în 2024, nu veți mai putea apela la această categorie de populație, pe care ați înșelat-o prin toate acțiunile, cu voie, sau fără voie, întreprinse în procesul de guvernare.

Cei care ați rămas la guvernare, gândiți-va bine ce vreți să faceți. Nu mă erijez eu în vizionar providențial, dar cât pricep din politica jalnică din țara mea, vă spun că sunt slabe șanse să aveți vreo majoritate confortabilă, dacă nu faceți ce trebuia făcut de mult, pentru cei care v-au susținut, v-au dat votul lor, sperând că nivelul lor trai o să fie conform celor declamate în repetate rânduri, numai în campaniile electorale – apropiat de cel al partenerilor din UE. Unde suntem acum?

1785 lei în 2023, față de 1875 lei, cât trebuia să fie punctul de pensie în 2021. 90 lei mai puțin, niciodată mai mult. Cinic, dar real, din păcate. Și totdeauna, în minus, la noi. Numai față de ce ați promis și trecut în legea 127, între ce exista real în 2021 și ce era prevăzut în lege, este o diferența de vreo 400 lei. Cum gândiți să compensați aceste pierderi, corect, nu cu pomenile date celor care sunt cu mult sub limita subzistenței decente, cum ați încercat anul acesta.

Nu vă plictisesc cu inflația, criza utilităților și alte “cadouri” neprețuite, puse toate în cârca contribuabilului. Pentru că merită… Guvernați pentru oamenii acestei țări, nu pentru statistici abstracte, impuse de entități, cu alte interese decât binele cetățenilor. E greu, dar nimeni nu este de neînlocuit. Condiția este ca preocuparea pentru bunăstarea cetățenilor să primeze întotdeauna.

De asta depinde succesul dumneavoastră, sau eșecul… și apoi, plata. Pentru că așa-i pe lume, pentru o faptă, o plată. Și, de data asta, timpul nu vă este favorabil.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.