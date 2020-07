Cum te pregatesti pentru orice iti rezerva viitorul - importanta construirii unei strategii eficiente

Iata de ce te invitam in cele ce urmeaza sa iti indrepti atentia asupra unor aspecte importante din viata ta si ce poti face ca sa fii intotdeauna cat mai bine pregatit pentru ceea ce iti poate oferi viitorul la un moment dat. Retine ca nu poti controla cursul evenimentelor, dar este in puterea ta sa-ti faci un plan pentru orice eventualitate.Din perspectiva varstei pensionarii, o strategie durabila, construita din timp, te va ajuta din cel putin trei motive: protectia ta si a familiei tale in cazul unui eveniment neprevazut, asigurarea resurselor financiare suficiente, ca sa ai un standard de viata decent, si mentinerea unei stari de sanatate satisfacatoare.Te poti pregati din punct de vedere financiar pentru varsta pensionarii luand in calcul strategii cat mai diverse de economisire, de la clasicul depozit, pana la pensiile facultative. De asemenea, una dintre modalitatile de a-ti construi un plan eficient de protectie si economisire pe termen lung este, de exemplu, ocare are si o componenta de investitie.Astfel, vei avea posibilitatea sa iti protejezi familia in cazul unui eveniment neprevazut care tine de sanatatea ta, cum este o spitalizare, o afectiune grava care necesita tratament medical sau vizite frecvente la medic. Astfel, tu si cei dragi veti avea sprijinul financiar ca sa faceti fata unei asemenea situatii.Totodata, o astfel de polita iti permite si sa investesti in programe speciale si sa ai beneficii de economisire neimpozitabile, ca sa iti protejezi financiar viitorul.Dincolo de toate acestea, nu iti neglija sanatatea, ca sa te poti bucura de varsta pensionarii asa cum meriti dupa ce ai muncit zeci de ani. Adopta un stil de viata sanatos, fa miscare cel putin 30 de minute in fiecare zi, dormi macar sapte ore pe noapte, asigura-te ca ai o dieta echilibrata si nu uita de vizitele regulate, preventive, la medic.din domeniul financiar recomanda crearea unui fond pentru situatii de urgenta din mai multe motive, cum ar fi:● functioneaza ca o plasa de protectie in cazul in care situatia economica generala devine instabila si te ajuta sa nu ai datorii;● te ajuta sa ai liniste mentala daca ramai fara job, deci fara suportul financiar lunar obisnuit;● apare o afectiune medicala grava si nu mai poti munci;● esti nevoit sa acoperi cheltuieli majore cu reparatiile casei sau masinii, de pilda.Acestea sunt doar cateva exemple pentru care e bine sa ai un fond de rezerva la care sa poti apela oricand tu sau cei dragi sunteti intr-o situatie delicata.Prin urmare, fa o analiza a veniturilor si a cheltuielilor pe care le ai lunar. Tine cont de faptul ca facturile la utilitati, ratele la banca ori intretinerea nu pot fi nici amanate, nici ajustate. In schimb, cand vine vorba de iesirile in oras, vacante sau evenimente culturale, poti organiza resursele de asa natura incat sa pui bani deoparte. Chiar daca iti va fi greu sa faci acest lucru, gandeste-te ca efortul pe care il depui azi iti va aduce mai multa stabilitate si siguranta in momentele dificile ce pot aparea maine.Orice sursa suplimentara de venit reprezinta un pas inainte pentru o mai buna stabilitate financiara si emotionala. Dincolo de banii la saltea si alte tipuri de economii la care poti apela, ia in calcul posibilitatea de a explora si alternative care iti pot aduce venituri suplimentare si, in acelasi timp, care iti pot consolida relatiile cu cei dragi, imbinand utilul cu placutul. In acest sens, transformarea hobby-urilor in afaceri de familie poate fi o metoda eficienta.De pilda, pornind de la pasiunea ta pentru gatit, poti dezvolta in timp un business prin care zacustile tale delicioase sau torturile cu arome si texturi irezistibile sa ajunga la cat mai multi oameni.Apoi, daca ai un talent caligrafic deosebit, poti ajunge la un moment dat sa creezi felicitari personalizate, invitatii pentru evenimente speciale si sa ai colaborari cu firme importante. Indiferent de activitatea pe care o alegi, promoveaza-ti mai intai produsele, perfectioneaza-te constant, inarmeaza-te cu rabdare si fii pregatit sa te adaptezi schimbarilor care pot interveni pe parcurs.Retine ca un astfel de plan cu bataie lunga presupune implicare nu numai din partea ta, ci si din partea celor dragi.Traim vremuri nesigure, in care piata muncii este foarte dinamica si competita pe masura. Oricat de bun ai fi in domeniul tau si de implicat in proiectele care iti sunt incredintate, nu stii niciodata cand angajatorul tau va gasi de cuviinta sa te anunte ca renunta la serviciile tale.Ca sa poti gestiona eficient o astfel de situatie, in care ramai fara job cand te asteptai mai putin, ai la indemana o posibilitate interesanta si eficienta de a-ti construi un plan B: reconversia profesionala sau cursurile de perfectionare.In primul rand, nu te gandi ca varsta este un impediment. Nu exista o limita din acest punct de vedere pentru a te reprofila si a activa intr-un domeniu nou. De pilda, cunoscand deja mai multe programe de editare video si de sunet, poti participa la programe de reconversie sau de perfectionare si sa devii copywriter sau web designer.Apoi, chiar daca nu vrei sa schimbi domeniul de activitate, a fi in permanenta la curent cu ultimele noutati, a-ti demonstra capacitatea de a te adapta unor cerinte noi, care poate nici nu au fost incluse in profilul initial al postului tau, sunt atuuri pentru a obtine o promovare in cadrul aceleasi companii sau un job mai bun la o alta firma.Depinde doar de tine sa fii activ, nu pasiv, si sa actionezi concret pentru a-ti asigura un viitor mai bun.Varsta pensionarii, evenimentele neprevazute, situatiile de urgenta, pierderea jobului sau nevoia de a avea o siguranta financiara in plus pentru orice iti doresti sa faci sunt doar cateva aspecte la care este bine sa te gandesti cand vine vorba de a-ti construi o strategie eficienta pentru protectia ta si a familiei tale pe termen lung, deci pentru un plus de stabilitate si de liniste.