Se anunță un an greu pentru pensionari. Sindicaliști: „Creăm din nou dezechilibre în sistem, parcă am fi nebuni”

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a criticat în termeni duri sâmbătă, 28 decembrie, perspectivele guvernanților exprimate în timpul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Sindicalistul subliniază că majorările de pensii din acest an au reprezentat mișcări către un sistem echilibrat, iar înghețarea veniturilor va conduce la noi dezechilibre.

Printre altele, „ordonanța trenuleț” aprobată de Guvern îngheață pensiile la nivelul actual și prevede menținerea punctului de pensie la 81 de lei în 2025. Cu alte cuvinte, pensiile nu vor fi nici măcar actualizate cu rata inflației.

„Nu vorbim despre promisiuni. Indexarea pensiilor era prevăzută în noua lege”, a spus Dumitru Costin, după şedinţă, conform News.ro.

El a precizat că astăzi a mai auzit nişte „aberaţii” și a spus că a propus măcar indexarea pensiilor mici.

„Au venit, haideţi să vedem poate găsim o soluţie să indexăm o parte din pensii, pe ăia cu pensiile mici. I-am lăsat să elucubreze pe subiectul ăsta, dar am atras atenţia reprezentantului Ministerului Muncii şi ministrului de Finanţe asupra unui lucru: tocmai am încercat să punem sistemul de pensii la un numitor comun, acum venim şi creăm din nou dezechilibre, parcă am fi nebuni”, a spus liderul BNS.

Ads