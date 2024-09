”Mi-e rușine”. Ion Țiriac, dezvăluiri despre pensia sa: ”Ne jignește lumea”

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați români. Averea lui se ridică la nivelul miliardelor de euro. Totuși, el este și unul dintre pensionarii celebri din România.

El nu știe însă ce pensie are. Și-a cerut scuze pentru ignoranță. Întrebat de Ovidiu Ioanițoaia: „Ce pensie primiți de la statul român?”, Țiriac a spus:

”Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă... asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu... Cred că ne jignește lumea, domne! Oamenii ăștia muncesc în fiecare an. Eu am muncit pentru turneul ăla de tenis de la Madrid 20 de ani”.

Potrivit Adevărul, Ion Țiriac ar avea o pensie de aproximativ 12.000 de euro. El nu a primit o decizie de recalculare deoarece nu a avut o contribuție de sub 25 de ani.

