Incredibil! Cât primește Irinel Columbeanu, după recalcularea pensiilor. De la zeci de milioane de euro, la o sumă ridicolă

Irinel Columbeanu era, cândva, unul dintre cei mai bogați români. Averea lui se ridica, cândva, la zeci de milioane de euro. Doar celebra lui vilă de la Izvonari avea o valoare de patru milioane de euro.

O serie de eșecuri în afaceri l-au făcut pe Irinel Columbeanu să nu mai aibă nimic. De la milionar de lux, acesta a ajuns să trăiască într-un azil de bătrâni pe care și-l permite cu greu să îl plătească.

Recent, acesta a vorbit despre recalcularea pensiilor. Spune că noua lege este bună, dar nu crede că va primi mai mult de 2000 de lei lunar de la statul român.

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probail și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2000 de lei lunar”, a declarat Irinel Columbeanu, conform fanatik.ro.

Potrivit unui articol publicat în Adevărul, în ianuarie 2023, costul de întreținere a unui bătrân într-un azil de bătrâni este cuprins între 3600 de lei și 7000 de lei. Dacă luăm în calcul inflația din ultimul an și jumătate, aflăm că Irinel Columbeanu nu își poate plăti nici măcar jumătate din costurile lunare de la azilul de bătrâni din banii primiți drept pensie.

