Ministrul Muncii: Ne-am intors cu legea pensiilor la ce era in 2010

Legea pensiilor ar trebui discutata avand in vedere ca prin majorarile acordate unor categorii speciale in 2015 ne intoarcem la ceea ce era in anul 2010, cand a fost modificata legea, a declarat, luni, ministrul Muncii, Ana Costea, precizand ca mandatul sau este prea scurt pentru a face acest lucru.

"Din pacate, mandatul meu este foarte scurt. La sustinerea bugetului in Parlament am zis ca legea salarizarii si legea pensiilor sunt strategice. Analiza si punerea pe criterii si formule de calcul care sa nu mai genereze astfel de discutii necesita timp si nu imi pot asuma acest lucru in acest mandat", a spus ministrul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Demnitarul a precizat ca se impune discutarea acestui act normativ, dar in acelasi timp este o lege mult prea importanta si ea trebuie analizata.

"In 2015 ne intoarcem la ce era in 2010 (pensiile speciale -n.r.). E mult de discutat, ia timp, insa aceasta discutie este necesara", a mai spus Ana Costea.

In 2010, a intrat in vigoare actuala lege a pensiilor - Legea 263 privind sistemul unitar de pensii publice - prin care s-a incercat eliminarea pensiilor speciale, calculul pensiei fiind facut doar pe baza contributiei.

Primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare au dreptul, la incetarea mandatului, la indemnizatie pentru limita de varsta, daca nu sunt realesi pentru un nou mandat, a decis, luni, Senatul.

Ads

Plenul Senatului a adoptat legea privind pensiile alesilor locali cu 86 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si nicio abtinere.

Legea, in forma adoptata de plenul Senatului, prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresdintii Consiliilor Judetene care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare esalonate au dreptul la incetarea mandatului la indemnizatie pentru limita de varsta daca nu sunt realesi pentru un nou mandat.

Pentru mandate incomplete, indemnizatia pentru limita de varsta se calculeaza proportional cu perioada de mandat efectiv exercitata, dar nu mai putin de un mandat de primar, viceprimar, presedinte sau vicepresedinte de Consilii Judetene.

Primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene care beneficiaza de indemnizatia pentru limita de varsta si care au ocupat pana la varsta de pensionare si alte functii pentru care este stabilita indemnizatia pentru limita de varsta, prin alte acte normative, au obligatia sa opteze pentru una dintre indemnizatii.

De indemnizatia pentru limita de varsta benficiaza si primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresdintii Consiliilor Judetene care au avut anterior intrarii in vigoare a acestei legi calitatea de primar, viceprimar, presedinte sau vicepresedinte de Consiliul Judetean.