Raluca Turcan: Calcularea pensiilor se va face in baza unei formule, nu de pixul politicienilor

Oficialul a mai spus ca pensiile vor fi recalculate pe baza unei formule care va include un indice de corectie, dar care va si scoate calcularea pensiilor "din pixul politicienilor", pentru ca oamenii "sa nu mai fie amagiti".Prin reforma digitala a sistemului, oamenii vor putea sa aiba acces la propriul dosar electronic si sa vada cat mai au de muncit si de ce pensie ar putea sa beneficieze, conform G4Media Ministrul Muncii a declarat ca aproape 1.500 de oameni sunt nevoiti sa digitalizeze 5 milioane de dosare, fapt care ar trebui sa fie posibil la inceputul anului 2023. Legea pensiilor si calcularea acestora ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul anului 2022, a mai spus Turcan."Stagiul minim de cotizare la pensie este bine sa fie 15 ani. Ramane stagiul minim de cotizare. Pot fi 15 ani adunati, nu consecutivi. Pensiile vor fi recalculate pe o formula care va include si indicele de corectie. In momentul de fata, indicele de corectie este scos din burta de PSD , care a explodat si a ajuns la o inechitate in sistemul de pensie.Aceasta formula de calcul va aduce o predictibilitate in privinta calcularii pensiilor pe termen lung pentru ca orice calculare de pensii sa fie scoasa din pixul politicienilor. Pensionarii erau amagiti ca pensiile vor creste cu 40%, dar deficitul la pensie era deja de 3,2 miliarde, cheltuielile de 69 miliarde, iar ei le promiteau cresteri cu 40% ceea ce inseamna ca deficitul ar fi ajuns la 152 de miliarde in 2022, asta inseamna o minciuna crasa", a declarat Raluca Turcan, miercuri seara, la Digi24.